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11:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Азмун вошел в заявку сборной Ирана на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Ирана определился со списком игроков, которые выступят на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Иран
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Источник: AP 2022

В состав вошел форвард «Байера» Сердар Азмун, который на данный момент восстанавливается после травмы. Кроме того, в заявку попали экс-игрок «Анжи» и «Ростова» Саид Эззатоллахи, а также экс-игрок «Ахмата» Милад Мохаммади.

Ранее сообщалось, что Минспорта страны требовало не включать 27-летнего нападающего в заявку на ЧМ-2022 из-за поддержки протестов.

Сборная Ирана на ЧМ-2022 в группе B сыграет с Англией (21 ноября), Уэльсом (25 ноября) и США (29 ноября).

Состав сборной Ирана на ЧМ-2022

Источник: Социальные сети сборной Ирана
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