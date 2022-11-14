Азмун вошел в заявку сборной Ирана на ЧМ-2022

В состав вошел форвард «Байера» Сердар Азмун, который на данный момент восстанавливается после травмы. Кроме того, в заявку попали экс-игрок «Анжи» и «Ростова» Саид Эззатоллахи, а также экс-игрок «Ахмата» Милад Мохаммади.