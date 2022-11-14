Чемпион мира по футболу объявил о завершении тренерской карьеры
Бывший главный тренер сборной Бразилии по футболу Луис Фелипе Сколари объявил о завершении профессиональной карьеры.
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Бывший главный тренер сборной Бразилии по футболу Луис Фелипе Сколари объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Я был очень счастлив. Это была моя жизнь, она закончилась очень хорошо», — сказал об итогах своей карьеры Сколари, которого цитирует Globo.
Сколари 74 года, в 2002 году он привел сборную Бразилии к победе на чемпионате мира по футболу в Японии и Южной Корее.
В 2004 году сборная Португалии под его руководством дошла до финала домашнего чемпионата Европы. На протяжении карьеры он тренировал ряд бразильских клубов, среди которых «Гремио», «Палмейрас», «Крузейро», ряд команд с Ближнего Востока, а также английский «Челси», узбекистанский «Бунёдкор» и китайский «Гуанчжоу Эвергранд».