Чемпион мира по футболу объявил о завершении тренерской карьеры

«Я был очень счастлив. Это была моя жизнь, она закончилась очень хорошо», — сказал об итогах своей карьеры Сколари, которого цитирует Globo.

Сколари 74 года, в 2002 году он привел сборную Бразилии к победе на чемпионате мира по футболу в Японии и Южной Корее.