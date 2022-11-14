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14:24 (мск), источник: Sports.Ru

Сборная Франции дозаявила Маркуса Тюрама в состав на ЧМ-2022

В заявку сборной Франции на чемпионат мира-2022 включен еще один игрок.

Франция
Боруссия МЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Главный тренер Дидье Дешам вызвал в команду нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает L'Equipe. Форвард занял последнее свободное место в заявке. 25-летний футболист приедет в расположение сборной сегодня в полдень.

В 15 матчах текущего сезона Бундеслиги Тюрам забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе с Австралией, Данией и Тунисом.

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Боруссия М
4:2
Первый тайм: 3:2
Боруссия Д
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