Сборная Франции дозаявила Маркуса Тюрама в состав на ЧМ-2022
В заявку сборной Франции на чемпионат мира-2022 включен еще один игрок.
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В заявку сборной Франции на чемпионат мира-2022 включен еще один игрок.
Главный тренер Дидье Дешам вызвал в команду нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает L'Equipe. Форвард занял последнее свободное место в заявке. 25-летний футболист приедет в расположение сборной сегодня в полдень.
В 15 матчах текущего сезона Бундеслиги Тюрам забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе с Австралией, Данией и Тунисом.