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14:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кимпембе из-за травмы пропустит ЧМ-2022. Его заменит Дисаси из «Монако»

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

Франция
ПСЖ
МонакоЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Его заменит центральный защитник «Монако» Аксель Дисаси.

В начале ноября Кимпембе испытывал проблемы с ахилловым сухожилием.

24-летний Дисаси в этом сезоне провел за «Монако» 23 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповой стадии французы сыграют против Австралии, Дании и Туниса.

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