Кимпембе из-за травмы пропустит ЧМ-2022. Его заменит Дисаси из «Монако»

24-летний Дисаси в этом сезоне провел за «Монако» 23 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповой стадии французы сыграют против Австралии, Дании и Туниса.