Форвард «Рубина» Фамейе не попал в окончательную заявку сборной Ганы на ЧМ-2022 в Катаре

25-летний футболист не попал в окончательную заявку команды. Об этом сообщает пресс-служба сборной Ганы в своих соцсетях.

— Джоэль Фамейе не попал в окончательный состав сборной Ганы на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Форвард останется в расположении «Рубина» и будет готовиться к оставшимся играм года с «Уфой» и «Нефтехимиком», — сказано в заявлении казанской команды в телеграм-канале.