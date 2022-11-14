Иньяки Уильямс и Томас Парти вошли в заявку сборной Ганы на ЧМ-2022

В список попали форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс, полузащитник Томас Парти из «Арсенала», а также защитник «Лестера» Даниэль Амарти.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Гана сыграет в группе H с Португалией, Южной Кореей и Уругваем.