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16:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Иньяки Уильямс и Томас Парти вошли в заявку сборной Ганы на ЧМ-2022

Сборная Ганы по футболу назвала заявку из 26 игроков, которые поедут на чемпионат мира-2022 в Катаре.

ГанаЧемпионат мира: таблица и календарь
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В список попали форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс, полузащитник Томас Парти из «Арсенала», а также защитник «Лестера» Даниэль Амарти.

Полностью заявка сборной Ганы на ЧМ-2022 выглядит следующим образом:

вратари — Манаф Нуруден («Эйпен», Бельгия), Данлад Ибрагим («Асанте Котоко»), Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен», Швейцария);

защитники — Денис Одои («Фулхэм», Англия), Тарик Лампти («Брайтон», Англия), Алиду Сейду («Клермон», Франция), Даниэль Амарти («Лестер», Англия), Джозеф Айду («Сельта», Испания), Александер Джику («Страсбур», Франция), Мохаммед Салису («Саутгемптон», Англия), Абдул-Рахман Баба («Рединг», Англия), Гидеон Менса («Зальцбург», Австрия);

полузащитники — Андре Айю («Аль-Садд», Катар), Томас Парти («Арсенал», Англия), Элиша Овусу («Генк», Бельгия), Салис Абдул Самед («Ланс», Франция), Мохаммед Кудус («Аякс», Нидерланды), Даниэль-Кофи Киере («Фрайбург», Германия);

нападающие — Даниель Африйе («Аккра Хартс оф Оук»), Камал Дин Сулемана («Ренн», Франция), Иссааку Абдул Фатаву («Спортинг», Португалия), Осман Букари («Црвена Звезда», Сербия), Иньяки Уильямс («Атлетик», Испания), Антуан Семеньо («Бристоль Сити», Англия), Джордан Айю («Кристал Пэлас», Англия), Камал Сова («Брюгге», Бельгия).

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Гана сыграет в группе H с Португалией, Южной Кореей и Уругваем.

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