Рамос отреагировал на непопадание в сборную Испании на ЧМ-2022

«Это была одна из главных моих целей, моя мечта. Чемпионат мира стал бы для меня пятым. К сожалению, я буду смотреть его из дома. Тяжело с этим смириться, но нужно помнить, что утром снова встанет солнце», — написал Рамос в соцсетях.