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17:27 (мск), источник: Sport24

Рамос отреагировал на непопадание в сборную Испании на ЧМ-2022

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отреагировал на непопадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2022.

ИспанияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Агентство «Москва»

«Это была одна из главных моих целей, моя мечта. Чемпионат мира стал бы для меня пятым. К сожалению, я буду смотреть его из дома. Тяжело с этим смириться, но нужно помнить, что утром снова встанет солнце», — написал Рамос в соцсетях.

В списке вызванных на ЧМ испанских игроков также не оказалось вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

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