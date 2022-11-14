Рамос отреагировал на непопадание в сборную Испании на ЧМ-2022
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отреагировал на непопадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2022.
ИспанияЧемпионат мира: таблица и календарь
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отреагировал на непопадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2022.
«Это была одна из главных моих целей, моя мечта. Чемпионат мира стал бы для меня пятым. К сожалению, я буду смотреть его из дома. Тяжело с этим смириться, но нужно помнить, что утром снова встанет солнце», — написал Рамос в соцсетях.
В списке вызванных на ЧМ испанских игроков также не оказалось вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.