Президент ФИФА призвал к прекращению огня на Украине

«Россия проводила чемпионат мира по футболу в 2018 году. Украина добивается права провести у себя чемпионат 2030 года. Следующий чемпионат начнется очень скоро. В связи с этим у меня к вам есть предложение: договориться о временном прекращении огня — пусть недолгом, пусть это будет один месяц, на время проведения чемпионата. Или об устройстве гуманитарных коридоров, или чего-то подобного, что бы могло стать первым шагом к диалогу двух сторон», — сказал Инфантино, обращаясь к лидерам стран «Большой двадцатки» и международных организаций, его выступление было показано журналистам в трансляции.