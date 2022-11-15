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11:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент ФИФА призвал к прекращению огня на Украине

БАЛИ (Индонезия), 15 ноя — РИА Новости. Президент ФИФА Джанни Инфантино на неформальном обеде на саммите G20 призвал лидеров стран «двадцатки» содействовать прекращению огня на Украине на время проведения Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Россия проводила чемпионат мира по футболу в 2018 году. Украина добивается права провести у себя чемпионат 2030 года. Следующий чемпионат начнется очень скоро. В связи с этим у меня к вам есть предложение: договориться о временном прекращении огня — пусть недолгом, пусть это будет один месяц, на время проведения чемпионата. Или об устройстве гуманитарных коридоров, или чего-то подобного, что бы могло стать первым шагом к диалогу двух сторон», — сказал Инфантино, обращаясь к лидерам стран «Большой двадцатки» и международных организаций, его выступление было показано журналистам в трансляции.

С собой Инфантино привез официальный мяч ЧМ-2022 и в конце своей речи попросил каждого из присутствовавших на обеде (на нем были не все лидеры стран G20) подписать его.

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