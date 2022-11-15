Футболисты сборной Ганы забыли форму при вылете в Катар на ЧМ
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Футболисты сборной Ганы отправились в Катар на чемпионат мира, забыв форму, пишет журналист Фрэнк Дарква.
ГанаЧемпионат мира: таблица и календарь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Футболисты сборной Ганы отправились в Катар на чемпионат мира, забыв форму, пишет журналист Фрэнк Дарква.
Экипировщики, по информации источника, просто забыли форму в Гане перед вылетом. Сейчас вопрос с ее доставкой в Катар на базу команды решается.
Мировое футбольное первенство стартует 20 ноября. Сборная Ганы сыграет в группе Н с командами Португалии, Уругвая и Южной Кореи. 24 ноября ганцы проведут первый матч на турнире против сборной Португалии.