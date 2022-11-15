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16:55 (мск), источник: Sputnik.by

Футболисты сборной Ганы забыли форму при вылете в Катар на ЧМ

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Футболисты сборной Ганы отправились в Катар на чемпионат мира, забыв форму, пишет журналист Фрэнк Дарква.

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Источник: Reuters

Экипировщики, по информации источника, просто забыли форму в Гане перед вылетом. Сейчас вопрос с ее доставкой в Катар на базу команды решается.

Мировое футбольное первенство стартует 20 ноября. Сборная Ганы сыграет в группе Н с командами Португалии, Уругвая и Южной Кореи. 24 ноября ганцы проведут первый матч на турнире против сборной Португалии.

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