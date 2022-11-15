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17:40 (мск), источник: Sports.Ru

Эквадор назвал состав на ЧМ-2022 в Катаре. Колумбиец Кастильо не попал в заявку

Объявлен состав сборной Эквадора на ЧМ-2022 в Катаре.

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В окончательную заявку тренер Густаво Альфаро включил 26 игроков.

Вратари: Александер Домингес (ЛДУ Кито), Эрнан Галиндес («Аукас»), Веллингтон Рамирес (Индепендьенте дель Валье);

Защитники: Анхело Пресиадо («Генк»), Первис Эступиньян («Брайтон»), Диего Паласиос («Лос-Анджелес»), Пьеро Инкапиэ («Байер»), Роберт Арболеда («Сан-Паулу»), Хавьер Арреага («Сиэтл Саундерс»), Джексон Поросо («Труа»), Феликс Торрес («Сантос Лагуна»), Вильям Пачо («Антверпен»);

Полузащитники: Карлос Груэсо («Аугсбург»), Джегсон Мендес, Хосе Сифуэнтес (оба — «Лос-Анджелес»), Алан Франко («Тальерес»), Мойсес Кайседо, Джереми Сармиенто (оба — «Брайтон»), Анхель Мена («Леон»), Айртон Пресиадо («Сантос Лагуна»), Гонсало Плата («Вальядолид»), Ромарио Ибарра («Пачука»);

Нападающие: Эннер Валенсия («Фенербахче»), Микаэль Эстрада («Крус Асуль»), Джоркаефф Реаско («Ньюэллс Олд Бойз»), Кевин Родригес («Имбабура»).

Байрон Кастильо — колумбиец, игравший за сборную Эквадора по поддельным документам, — не попал в окончательный состав сборной.

Сборная Эквадора сыграет на групповом этапе чемпионата мира со сборными Катара, Нидерландов и Сенегала. Первый матч с командой Катара состоится 20 ноября.

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