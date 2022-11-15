Месси назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Месси отказался считать Аргентину претендентом на победу. «Если мне нужно сейчас выстроить их [фаворитов] друг за другом, то это Бразилия, Франция и Англия. Мне кажется, что они сейчас немного впереди остальных», — заявил футболист, отметив, что на чемпионате мира может произойти все что угодно.