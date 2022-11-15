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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Мостовой рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, какие команды будет поддерживать на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«На чемпионате мира буду болеть за Испанию, Аргентину и Францию. В первую очередь, за Испанию. Основные фавориты турнира для меня — Бразилия, Франция и Аргентина.. Но надо знать, кто и как может дальше пересекаться. Условная Бразилия и Аргентина могут встретиться в ⅛ финала, и уже в четвертьфинале или полуфинале одной из команд не будет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира по футболу в Катаре начнётся 20 ноября 2022 года. В матче открытия турнира сыграют национальные команды Катара и Эквадора. Финальный матч пройдёт 18 декабря.

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