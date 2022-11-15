Александр Мостовой рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

«На чемпионате мира буду болеть за Испанию, Аргентину и Францию. В первую очередь, за Испанию. Основные фавориты турнира для меня — Бразилия, Франция и Аргентина.. Но надо знать, кто и как может дальше пересекаться. Условная Бразилия и Аргентина могут встретиться в ⅛ финала, и уже в четвертьфинале или полуфинале одной из команд не будет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.