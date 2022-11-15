Рекордсмен сборной Ирана отказался ехать на чемпионат мира в Катаре

В начале октября немецкие СМИ сообщали, что у 53-летнего Даеи конфисковали паспорт после возвращения из Стамбула, также ему запретили выезд из страны из-за поддержки местных протестов и беспорядков. Позднее Spiegel сообщил, что Даеи был арестован, официального подтверждения этой информации не было.

«В эти дни, когда большинству из нас тяжело, я отказался от официального приглашения ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира вместе с женой и дочерьми. Я хочу быть с вами на родине и выразить сочувствие всем семьям, которые потеряли близких в эти дни. Надеюсь на светлые времена для Ирана и иранцев», — написал Даеи в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

В Иране с середины сентября проходят протесты и беспорядки из-за смерти молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов.