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20:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рекордсмен сборной Ирана отказался ехать на чемпионат мира в Катаре

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Ирана Али Даеи заявил, что отказался от приглашения Международной федерации футбола (ФИФА) поехать на чемпионат мира, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

ИранЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

В начале октября немецкие СМИ сообщали, что у 53-летнего Даеи конфисковали паспорт после возвращения из Стамбула, также ему запретили выезд из страны из-за поддержки местных протестов и беспорядков. Позднее Spiegel сообщил, что Даеи был арестован, официального подтверждения этой информации не было.

«В эти дни, когда большинству из нас тяжело, я отказался от официального приглашения ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира вместе с женой и дочерьми. Я хочу быть с вами на родине и выразить сочувствие всем семьям, которые потеряли близких в эти дни. Надеюсь на светлые времена для Ирана и иранцев», — написал Даеи в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

В Иране с середины сентября проходят протесты и беспорядки из-за смерти молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов.

Даеи был лучшим бомбардиром среди национальных сборных мира. В его активе 109 голов в 149 матчах. В 2021 году этот рекорд побил форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

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