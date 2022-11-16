Роналду оценил шансы сборной Португалии на победу в чемпионате мира

«В состав команды на этот чемпионат мира вошли опытные игроки и молодые восходящие звезды. Надеюсь, мы сможем показать миру, на что способна эта сборная Португалии на самом высоком уровне. Я с восторгом наблюдал за прогрессом этого поколения игроков. Трудно сравнивать одно поколение с другим. Каждый игрок сборной, в прошлом или сегодня, многое преодолел, чтобы выступать на высшем уровне», — сказал Роналду, которого цитирует Ассошиэйтед Пресс.

«Мы хотим победить, и я верю, что у нас подходящий состав для этого. Однако есть ряд топ-команд с талантами мирового класса, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными и скромными. Нужно выйти и показать, на что мы способны. Остальное приложится», — добавил футболист.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португалии на турнире сыграет в группе Н с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.