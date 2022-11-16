Стало известно, кто заменит Нкунку в заявке сборной Франции на ЧМ-2022

Ранее Нкунку досрочно завершил тренировку со сборной Франции. Журналисты заметили его сильно прихрамывающим. Спустя некоторое время стало официально известно о травме колена Кристофера, вследствие которой он не сможет принять участие на ЧМ-2022.

Напомним, Коло Муани стал игроком «Айнтрахта» летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 23 встречи во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и 11 результативными передачами. В составе сборной он дебютировал лишь в конце сентября этого года в матче Лиги наций УЕФА с Австрией (2:0).