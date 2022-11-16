Текущие события
Футбол. Сборные
15:00
Саудовская Аравия
Хорватия
Футбол. Сборные
16:00
Узбекистан
Казахстан
Футбол. Кубок России
18:00
Факел
Зенит
Футбол. Сборные
18:30
ОАЭ
Аргентина
Футбол. Сборные
20:00
Чехия
Фарерские острова
Футбол. Сборные
20:00
Оман
Германия
Футбол. Сборные
20:00
Андорра
Австрия
Футбол. Сборные
20:00
Польша
Чили
Футбол. Сборные
20:00
Турция
Шотландия
Футбол. Сборные
20:00
Молдавия
Азербайджан
Футбол. Сборные
20:00
Косово
Армения
Футбол. Сборные
21:00
Кипр
Болгария
Футбол. Сборные
21:00
Гибралтар
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
22:30
Мексика
Швеция
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
09:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, кто заменит Нкунку в заявке сборной Франции на ЧМ-2022

23-летний нападающий немецкого «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани заменит в заявке сборной Франции на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре травмированного полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку.

Франция
РБ Лейпциг
Айнтрахт ФЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

Ранее Нкунку досрочно завершил тренировку со сборной Франции. Журналисты заметили его сильно прихрамывающим. Спустя некоторое время стало официально известно о травме колена Кристофера, вследствие которой он не сможет принять участие на ЧМ-2022.

Напомним, Коло Муани стал игроком «Айнтрахта» летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 23 встречи во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и 11 результативными передачами. В составе сборной он дебютировал лишь в конце сентября этого года в матче Лиги наций УЕФА с Австрией (2:0).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Манчестер Юнайтед» меня предал». Роналду дал главное интервью года
«Я столько раз побеждал россиян». Усик забыл о поражениях от наших боксеров
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь