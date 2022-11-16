На чемпионате мира сыграют 18 бывших игроков РПЛ! Откуда они попали в свои сборные?

Помимо защитника «Зенита» Деяна Ловрена и полузащитника «Динамо» Муми Нгамалё, на чемпионате мира в Катаре сыграют ещё почти два десятка бывших легионеров РПЛ. Некоторых из них российские болельщики уже подзабыли, а других до сих пор вспоминают.

Монтассар Тальби, сборная Туниса — «Лорьян» (Франция)

След в РПЛ: «Рубин»

Центральный защитник провёл прошлый сезон в «Рубине», а летом 2022-го, после вылета казанского клуба в Первую лигу, был продан «Лорьяну» за € 1,5 млн. Во французской команде Тальби — игрок основы: сыграл 15 матчей в Лиге 1 и сделал одну голевую передачу. В сборной Туниса тоже регулярно выходит с первых минут.

Артур Енджейчик, сборная Польши — «Легия» (Польша)

След в РПЛ: «Краснодар»

В сборной Польши сразу четверо бывших легионеров РПЛ, включая 35-летнего Енджейчика, который в своё время отыграл три с половиной сезона в «Краснодаре». Уехав из России, защитник вот уже шесть лет выступает на родине за один клуб — «Легию»: в нынешнем чемпионате у него 14 матчей и один голевой пас. В сборной Польши Енджейчик давно довольствуется ролью запасного.

Дамиан Шиманьски, сборная Польши — АЕК (Греция)

След в РПЛ: «Ахмат»

Сейчас 27-летний полузащитник делает карьеру в Греции, а с января 2019-го по июль 2020-го был игроком «Ахмата». В России Шиманьски мало что показал, но для АЕКа он ценная фигура (11 матчей и один гол в нынешнем сезоне). В сборной Польши Дамиан, как правило, выходит на замену или остаётся на скамейке, поэтому для него каждая минута на чемпионате мира будет на вес золота.

Себастьян Шиманьски, сборная Польши — «Фейеноорд» (Нидерланды)

След в РПЛ: «Динамо»

А вот Себастьян, в отличие от своего однофамильца, был на виду в России и принёс много пользы «Динамо», однако летом этого года ушёл в аренду в «Фейеноорд». В чемпионате Нидерландов набрал уже 6+3 по системе «гол+пас» в 13 матчах, так что голландцы наверняка выкупят поляка. Тем более если Шиманьски хорошо сыграет на ЧМ — в сборной Польши он превращается в основного игрока.

Гжегож Крыховяк, сборная Польши — «Аль-Шабаб» (Саудовская Аравия)

След в РПЛ: «Локомотив», «Краснодар»

После трёх сезонов в «Локомотиве» и одного в «Краснодаре» Крыховяк покинул Россию в марте 2022-го: сначала играл за АЕК в Греции, а теперь зарабатывает на жизнь в Саудовской Аравии. За «Аль-Шабаб» полузащитник провёл восемь матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Несмотря на выступление в относительно слабой лиге, Гжегож остаётся важной фигурой в сборной Польши.

Саид Эззатоллахи, сборная Ирана — «Вайле» (Дания)

След в РПЛ: «Ростов», «Анжи», «Амкар»

Эззатоллахи — один из трёх игроков сборной Ирана с опытом выступлений в чемпионате России. Экс-полузащитник «Ростова», «Анжи» и «Амкара» уехал в Данию, откликнувшись на предложение клуба «Вайле». Этот сезон Саид начинал на скамейке, но потом пробился в основу (восемь матчей и две голевые передачи в чемпионате), так что может надеяться на место в стартовом составе национальной команды.

Милад Мохаммади, сборная Ирана — АЕК (Греция)

След в РПЛ: «Ахмат»

Фланговый защитник играл в РПЛ не за топ-клуб — провёл три с половиной сезона в «Ахмате», но был одним из лучших на своей позиции, поэтому неудивительно, что, и покинув Россию, выступал за солидные команды. После «Гента» попал в АЕК, за который сыграл в текущем сезоне 10 матчей и сделал одну голевую передачу. Впрочем, в сборной Ирана в последнее время Мохаммади не всегда выходит с первых минут.

Сердар Азмун, сборная Ирана — «Байер» (Германия)

След в РПЛ: «Рубин», «Зенит»

За Азмуном мы следим, ведь один из лучших бомбардиров-легионеров в истории РПЛ уехал из Санкт-Петербурге не так давно (в зимнее окно 2022-го) и играет в топ-лиге. Вот только в «Байере» нападающий пока не так хорош, как был в «Зените», «Ростове» или «Рубине»: в нынешнем сезоне у него 0 голов в восьми матчах Бундеслиги. Участие Сердара в ЧМ-2022 находилось под вопросом из-за травмы и поддержки игроком антиправительственных акций, тем не менее его включили в заявку.

Леандро Паредес, сборная Аргентины — «Ювентус» (Италия)

След в РПЛ: «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» попал в заявку сборной Аргентины, а это намного более сложная задача, чем оказаться в составе Польши или Ирана. Паредес доказывает, что он классный игрок, пусть его и критиковали в России, а в этом сезоне Леандро провёл девять матчей за «Ювентус» в Серии А. На ЧМ-2022 наверняка будет выходить на поле, ведь в сборной он нередко появлялся с первых минут в отборочном цикле.

Аксель Витсель, сборная Бельгии — «Атлетико» (Испания)

След в РПЛ: «Зенит»

Витсель после четырёх с половиной лет в «Зените» поиграл в Китае и Дортмунде, а с лета 2022-го принадлежит «Атлетико». В этом сезоне Примеры принял участие в 14 матчах команды Диего Симеоне, причём в 33 года неожиданно превратился в защитника — некоторые игры провёл в центре обороны. Впрочем, в сборной Бельгии Аксель наверняка будет выходить в основе на привычной позиции опорника.

Тьяго Силва, сборная Бразилии — «Челси» (Англия)

След в РПЛ: «Динамо»

Тьяго Силву можно с натяжной называть бывшим игроком РПЛ, поскольку, приехав в Россию в 2005 году, он заболел туберкулёзом и лечился, а не играл. С лета 2020-го центральный защитник выступает за «Челси», выиграл с командой Лигу чемпионов, а в нынешнем сезоне у него 12 матчей и два гола в АПЛ. В сборной Бразилии Тьяго Силва один из лидеров, не единожды выходил с капитанской повязкой.

Гаэль Ондуа, сборная Камеруна — «Ганновер» (Германия)

След в РПЛ: академии «Локо» и ЦСКА, «Анжи»

Ондуа родился в Камеруне, но с детского возраста и до 20 лет жил в России: воспитывался в академии «Локомотива», был в молодёжке ЦСКА и даже немного поиграл в РПЛ за «Анжи». Теперь второй сезон проводит в «Ганновере», правда, в нынешнем чемпионате у полузащитника лишь два матча во Второй Бундеслиге. Гаэль хотел выступать за сборную России, тем не менее принял предложение Камеруна, в составе которого он на ЧМ-2022, скорее всего, будет игроком замены.

Жоау Мариу, сборная Португалии — «Бенфика» (Португалии)

След в РПЛ: «Локомотив»

Португалец отыграл запоминающийся сезон в «Локомотиве», но московский клуб его не выкупил, и полузащитник вернулся на родину — выступал за «Спортинг», а с лета 2021-го принадлежит «Бенфике». В текущем сезоне набрал 6+3 в 12 матчах Примейры, был хорош и на групповом этапе ЛЧ — 4+1. Впрочем, в сборной Португалии он на чемпионате мира вряд ли будет в основе.

Гильермо Варела, сборная Уругвая — «Фламенго» (Бразилия)

След в РПЛ: «Динамо»

Правый защитник неожиданно для всех сбежал из «Динамо» летом этого года. Варелу арендовал «Фламенго», за который Гильермо сыграл лишь пять матчей в чемпионате Бразилии. В сборной Уругвая экс-динамовец вряд ли получит статус основного на ЧМ-2022, хотя в товарищеских матчах с США и Канадой тренер выпускал его с первых минут.

Хван Ин Бëм, сборная Южной Кореи — «Олимпиакос» (Греция)

След в РПЛ: «Рубин»

Кореец был в «Рубине» с августа 2020-го по апрель 2022-го. Потом Хван Ин Бëм уехал в «Сеул», приостановив контракт с казанским клубом, а в июле перешёл на правах свободного агента в «Олимпиакос» (11 матчей и две голевые передачи в чемпионате Греции). Если центральный полузащитник играет за сборную Южной Кореи, то, как правило, появляется в стартовом составе.

Марио Пашалич, сборная Хорватии — «Аталанта» (Италия) След в РПЛ: «Спартак».

Пашалич провёл сезон-2017/2018 в «Спартаке» на правах аренды, но ничего выдающегося не показал, так что его дальнейший прогресс стал в какой-то степени сюрпризом. Теперь полузащитник играет за «Аталанту»: в 14 матчах чемпионата Италии стал автором одного гола и двух результативных передач. Вполне возможно, будет в основе сборной Хорватии на ЧМ-2022.

Никола Влашич, сборная Хорватии — «Торино» (Италия)

След в РПЛ: ЦСКА.

ЦСКА продал свою бывшую звезду в «Вест Хэм» за огромные для российского клуба деньги (€ 30 млн), но Англию Влашич не потянул и отправился на правах аренды в Италию. Зато в «Торино» он несомненный лидер команды: 4+2 в 15 матчах нового сезона Серии А. Конкуренция в полузащите сборной Хорватии высокая, так что Николе не гарантировано место в стартовом составе на чемпионате мира.

Марко Ливайя, сборная Хорватии — «Хайдук» (Хорватия)

След в РПЛ: «Рубин»

Ливайя — точно не тот футболист, которого вспоминают в России где-то ещё, кроме Казани. В «Рубине» нападающий провёл пустой сезон-2014/2015, не забив ни одного мяча в РПЛ, а сейчас он довольно результативно играет за «Хайдук» (11 голов и семь голевых передач в 16 матчах чемпионата Хорватии). Несмотря на нереализованный талант, Марко в последние годы постоянно вызывается в сборную, хотя в составе «шашечных» он лишь запасной игрок.