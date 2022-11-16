Текущие события
Футбол. Сборные
15:00
Саудовская Аравия
Хорватия
Футбол. Сборные
16:00
Узбекистан
Казахстан
Футбол. Кубок России
18:00
Факел
Зенит
Футбол. Сборные
18:30
ОАЭ
Аргентина
Футбол. Сборные
20:00
Чехия
Фарерские острова
Футбол. Сборные
20:00
Оман
Германия
Футбол. Сборные
20:00
Андорра
Австрия
Футбол. Сборные
20:00
Польша
Чили
Футбол. Сборные
20:00
Турция
Шотландия
Футбол. Сборные
20:00
Молдавия
Азербайджан
Футбол. Сборные
20:00
Косово
Армения
Футбол. Сборные
21:00
Кипр
Болгария
Футбол. Сборные
21:00
Гибралтар
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
22:30
Мексика
Швеция
Футбол. Сборные
22:45
Албания
Италия
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен клуб, отпустивший наибольшее количество игроков на чемпионат мира в Катар

После дедлайна для заявок игроков на чемпионат мира 2022 года в Катаре определились клубы, из которых в национальные команды вызвано наибольшее количество игроков.

Бавария
Манчестер Сити
Барселона
Манчестер Юнайтед
РеалЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Больше всего футболистов в стан своих сборных отпустила мюнхенская «Бавария». 17 игроков действующего чемпиона Германии сыграют за восемь различных сборных: Камерун (Эрик Шупо-Мотинг), Канаду (Альфонсо Дэвис), Хорватию (Йосип Станишич), Францию (Лукас Эрнандес, Дайо Юпамекано, Бенжамен Павар, Кингли Коман), Германию (Мануэль Нойер, Леон Горецка, Серж Гнабри, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, Томас Мюллер), Марокко (Нуссайр Мазрауи), Нидерланды (Маттейс де Лигт), Сенегал (Садио Мане).

По 16 игроков будут представлять «Манчестер Сити» и «Барселону», 14 — «Манчестер Юнайтед» и 13 — мадридский «Реал». Ещё девять клубов отправили в сборные по 10 и более футболистов.

Чемпионат мира стартует уже в воскресенье, 20 ноября, матчем хозяев турнира, сборной Катара, с командой Эквадора. Финальная игра мундиаля пройдёт 18 декабря.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Манчестер Юнайтед» меня предал». Роналду дал главное интервью года
«Я столько раз побеждал россиян». Усик забыл о поражениях от наших боксеров
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь