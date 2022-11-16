Стал известен клуб, отпустивший наибольшее количество игроков на чемпионат мира в Катар

Больше всего футболистов в стан своих сборных отпустила мюнхенская «Бавария». 17 игроков действующего чемпиона Германии сыграют за восемь различных сборных: Камерун (Эрик Шупо-Мотинг), Канаду (Альфонсо Дэвис), Хорватию (Йосип Станишич), Францию (Лукас Эрнандес, Дайо Юпамекано, Бенжамен Павар, Кингли Коман), Германию (Мануэль Нойер, Леон Горецка, Серж Гнабри, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, Томас Мюллер), Марокко (Нуссайр Мазрауи), Нидерланды (Маттейс де Лигт), Сенегал (Садио Мане).

По 16 игроков будут представлять «Манчестер Сити» и «Барселону», 14 — «Манчестер Юнайтед» и 13 — мадридский «Реал». Ещё девять клубов отправили в сборные по 10 и более футболистов.