У сборной Англии самый дорогой состав из всех участников ЧМ-2022, в тройку вошли Бразилия и Франция

В заявке англичан на ЧМ-2022 26 футболистов. Их общая стоимость, по оценкам CIES Observatory, составляет 1,5 млрд евро. Дороже всех в составе англичан составителями рейтинга оценивается полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Стоимость 19-летнего игрока — 202 млн евро. Он самый дорогой из всех участников мирового первенства.

Второе место по стоимости состава занимает сборная Бразилии. Ее заявка из 26 игроков оценивается в 1,45 млрд евро. Самый дорогой игрок в составе бразильцев — 22-летний нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Из всех игроков в заявках сборных — участниц ЧМ-2022 по ориентировочной трансферной стоимости (201 млн евро) он уступает лишь Беллингему.

На третьем месте в рейтинге CIES Observatory находится действующий чемпион мира — сборная Франции. Общая стоимость ее заявки составляет 1,33 млрд евро. Трансферная стоимость самого дорогого игрока — Килиана Мбаппе — 185 млн евро. Интересно, что именно Мбаппе, выступающий за «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»), является самым высокооплачиваемым футболистом в мире. По октябрьским подсчетам Forbes, за сезон 2022/23 Мбаппе заработает $110 млн в качестве зарплаты и подписного бонуса.

За миллиард евро перевалили также составы сборных Испании (1,2 млрд), Португалии (1,15 млрд) и Германии (1,02 млрд). Самыми дорогими игроками в заявках этих команд названы 19-летний полузащитник Педри Гонсалес («Барселона», 158 млн евро), 25-летний защитник Рубен Диаш («Манчестер Сити», 118 млн евро) и 19-летний хавбек Джамал Мусиала (151 млн евро).

Составители рейтинга отказались назвать Криштиану Роналду и Лионеля Месси самыми дорогими игроками сборных Португалии и Аргентины. В заявке аргентинцев дороже всех оценивается нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес (99 млн евро). Общая стоимость состава — 748 млн евро.

Всего в заявки 32 сборных включен 831 игрок. Их суммарная стоимость оценивается в 15 млрд евро. Самый дешевый состав, по версии составителей рейтинга, у сборной Коста-Рики. 26 игроков в заявке латиноамериканской команды потянули на 23 млн евро.