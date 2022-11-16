Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
ОАЭ
Аргентина
04
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Факел
Зенит
01
Футбол. Сборные
20:00
Чехия
Фарерские острова
Футбол. Сборные
20:00
Оман
Германия
Футбол. Сборные
20:00
Андорра
Австрия
Футбол. Сборные
20:00
Польша
Чили
Футбол. Сборные
20:00
Турция
Шотландия
Футбол. Сборные
20:00
Молдавия
Азербайджан
Футбол. Сборные
20:00
Косово
Армения
Футбол. Сборные
21:00
Кипр
Болгария
Футбол. Сборные
21:00
Гибралтар
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
22:30
Мексика
Швеция
Футбол. Сборные
22:45
Албания
Италия
Футбол. Сборные
16:00
Узбекистан
Казахстан
20
Футбол. Сборные
15:00
Саудовская Аравия
Хорватия
01
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
17:48 (мск), источник: Ведомости.Спорт

У сборной Англии самый дорогой состав из всех участников ЧМ-2022, в тройку вошли Бразилия и Франция

Самым дорогим составом из всех участников предстоящего чемпионата мира по футболу обладает сборная Англии. К этому выводу пришла специальная группа Международного центра спортивных исследований (CIES Observatory).

Англия
Бразилия
ФранцияЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В заявке англичан на ЧМ-2022 26 футболистов. Их общая стоимость, по оценкам CIES Observatory, составляет 1,5 млрд евро. Дороже всех в составе англичан составителями рейтинга оценивается полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Стоимость 19-летнего игрока — 202 млн евро. Он самый дорогой из всех участников мирового первенства.

Второе место по стоимости состава занимает сборная Бразилии. Ее заявка из 26 игроков оценивается в 1,45 млрд евро. Самый дорогой игрок в составе бразильцев — 22-летний нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Из всех игроков в заявках сборных — участниц ЧМ-2022 по ориентировочной трансферной стоимости (201 млн евро) он уступает лишь Беллингему.

На третьем месте в рейтинге CIES Observatory находится действующий чемпион мира — сборная Франции. Общая стоимость ее заявки составляет 1,33 млрд евро. Трансферная стоимость самого дорогого игрока — Килиана Мбаппе — 185 млн евро. Интересно, что именно Мбаппе, выступающий за «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»), является самым высокооплачиваемым футболистом в мире. По октябрьским подсчетам Forbes, за сезон 2022/23 Мбаппе заработает $110 млн в качестве зарплаты и подписного бонуса.

За миллиард евро перевалили также составы сборных Испании (1,2 млрд), Португалии (1,15 млрд) и Германии (1,02 млрд). Самыми дорогими игроками в заявках этих команд названы 19-летний полузащитник Педри Гонсалес («Барселона», 158 млн евро), 25-летний защитник Рубен Диаш («Манчестер Сити», 118 млн евро) и 19-летний хавбек Джамал Мусиала (151 млн евро).

Составители рейтинга отказались назвать Криштиану Роналду и Лионеля Месси самыми дорогими игроками сборных Португалии и Аргентины. В заявке аргентинцев дороже всех оценивается нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес (99 млн евро). Общая стоимость состава — 748 млн евро.

Всего в заявки 32 сборных включен 831 игрок. Их суммарная стоимость оценивается в 15 млрд евро. Самый дешевый состав, по версии составителей рейтинга, у сборной Коста-Рики. 26 игроков в заявке латиноамериканской команды потянули на 23 млн евро.

Бараки на колесах для фанатов и верблюжья полиция: Катар готовится к чемпионату мира
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российский теннисист Рублев проиграл Джоковичу на Итоговом турнире
У сборной Англии самый дорогой состав из всех участников ЧМ-2022, в тройку вошли Бразилия и Франция
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь