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19:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду пропустит тренировку сборной Португалии из-за проблем со здоровьем

Нападающий Криштиану Роналду пропустит сегодняшнюю тренировку сборной Португалии, сообщает Sky Sports.

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37-летний португалец не сможет принять участие в занятии из-за проблем с животом.

Сборная Португалии продолжает подготовку к ЧМ-2022 в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря. По итогам жеребьевки турнира португальцы попали в группу H вместе с Уругваем, Ганой и Кореей.

Португалия проведет первый матч на ЧМ-2022 24 ноября против Ганы.

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