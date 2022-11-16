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22:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Британские пабы отказываются показывать матчи чемпионата мира в Катаре

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Некоторые британские пабы отказываются показывать по телевизору матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре, из-за нарушений в стране прав человека, сообщила в среду газета Mirror.

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Источник: FIFA

«Некоторые пабы в Великобритании не будут показывать игры Кубка мира в протест ситуации с правами человека в принимающей стране», — говорится в сообщении издания.

Многие бары, которые уже организовали продажу билетов на показ матчей, пересмотрели своё решение и отменили трансляцию игр на фоне беспокойства клиентов о нарушении в стране прав человека, сказано в статье.

Один из владельцев паба заявил, что если команда Англии сделает заявление о том, «почему они там» и если «они публично поддержат права» представителей ЛГБТ и попытаются изменить ситуацию, находясь там, тогда, возможно, в баре начнут показывать матчи, пишет Mirror.

Некоторые бары объявили о сборе «пожертвований» в благотворительные организации ЛГБТ в качестве поддержки, сообщает издание.

Причиной такого решения стали многочисленные нарушения прав человека, а также «отсутствие прав» представителей ЛГБТ-сообществ. В частности, одной из причин стало отношение к рабочим-мигрантам и количество погибших при строительстве восьми стадионов для проведения чемпионата. Международная организация труда отметила в своем докладе, что 50 рабочих погибли в Катаре в 2020 году и еще 500 человек получили серьезные травмы, однако реальные цифры могут быть еще выше.

Ранее сообщалось, что во Франции несколько крупных городов, в том числе Париж и Марсель, объявили о намерении бойкотировать Чемпионат мира в Катаре. В городах не будут устанавливаться большие экраны для трансляции матчей и фан-зоны для болельщиков.

Катар стал первой арабской страной, получившей право на проведение чемпионата мира по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на открытии новой сессии Меджлис аш-Шура (законодательного собрания эмирата) пожаловался на «беспрецедентную критическую кампанию» против Катара из-за ЧМ по футболу. По его словам, в настоящий момент эта кампания «расширяется с использованием клеветы и двойных стандартов».

Как Катар готовится к ЧМ
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