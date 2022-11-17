Текущие события
Футбол. Сборные
13:00
Гана
Швейцария
Футбол. Сборные
16:40
Япония
Канада
Футбол. Сборные
17:00
Ирак
Коста-Рика
Футбол. Сборные
18:00
Таджикистан
Россия
Футбол. Сборные
19:00
Иордания
Испания
Футбол. Сборные
19:00
Марокко
Грузия
Футбол. Сборные
19:00
Сирия
Беларусь
Футбол. Сборные
19:30
Румыния
Словения
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Словакия
Футбол. Сборные
20:00
Северная Македония
Финляндия
Футбол. Сборные
20:00
Мальта
Греция
Футбол. Сборные
21:00
Израиль
Замбия
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Нигерия
Футбол. Сборные
22:00
Люксембург
Венгрия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Норвегия
Футбол. Сборные
16.11
Албания
Италия
13
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар назвал команды, способные выйти в финал чемпионата мира по футболу

Бразильский нападающий Неймар обозначил фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу, а также назвал лучших, по ему мнению, игроков сборной Англии.

Бразилия
Аргентина
Германия
Испания
Франция
Англия
ПСЖЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Чемпионат мира полон сюрпризов. Появляются команды, которые неожиданно добиваются больших успехов в соревнованиях, даже если многие в них не верят. Но я считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Думаю, что эта четвёрка вместе с Бразилией вполне способна выйти в финал.

О, и да, я забыл об Англии, но очевидно, что у них есть шанс! Мне очень нравятся Харри Кейн и Джейдон Санчо. Это два невероятных игрока, и я испытываю к ним особую любовь, потому что мне нравятся футболисты со своими индивидуальными качествами», — приводит слова Неймара издание The Telegraph.

Стоит отметить, что Джейдон Санчо не был включён в финальную заявку сборной Англии на чемпионат мира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Бесстыжее лицемерие». Что не так с бойкотом чемпионата мира в Катаре
«Я как аппетитный фрукт — все хотят укусить меня». Новые откровения Роналду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь