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Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
12:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Англия снимет проклятие? Рассказываем о жаркой группе B на ЧМ

За три дня до старта чемпиона мира по футболу корреспондент РИА Новости Спорт рассказывает об интересном, очень крепком квартете В, в котором выступят сборные Англии, Ирана, США и Уэльса.

Англия
Уэльс
Иран
СШАЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Англия

  • Последнее участие в ЧМ: 2018 год;
  • Лучший результат на ЧМ: чемпион (1966 год).

Сборная Англии приехала на ЧМ в статусе одного из фаворитов. На Туманном Альбионе традиционно требуют от «львов» только первого места. Высокие ожидания подкрепляются воспоминаниями о достойных результатах на ЧЕ и Кубках мира. При Гарете Саутгейте англичане попали в четверку лучших команд чемпионата мира в России и заняли второе место на прошлогоднем Евро.

После досадного поражения Италии на родном «Уэмбли» Саутгейт перенастроил команду. Сборная Англии вихрем прошлась по соперникам в отборочном турнире: «львы» не потерпели ни одного поражения и пропустили всего три мяча за десять игр.

Если в Нидерландах пытаются избавиться от синдрома «финалов», то сборная Англии — от проклятия домашнего чемпионства. Родоначальники футбола выиграли Кубок мира в 1966 году, и за 56 лет не смогли повторить успех вне Объединенного Королевства. Впереди у англичан все шансы исправиться за проигранный финал Евро-2020 и взять главный спортивный трофей в другой стране.

Невыполнение этой задачи расценят как провал.

Иран

  • Последнее участие в ЧМ: 2018 год;
  • Лучший результат на ЧМ: групповой этап (1978, 1998, 2006, 2014, 2018 годы).

Команда с Ближнего Востока становится регулярным участником мирового первенства. Иранцы выступят на третьем турнире подряд. Стабильный выход в финальную стадию стал результатом работы Карлуша Кейруша: португальский специалист несколько лет был ассистентом легендарного Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», после работы с мэтром сменил несколько мест работы и наконец в 2011 году закрепился в сборной Ирана.

Одним из ключевых решений тренера стало привлечение в сборную европейских игроков с иранскими корнями. Кроме приглашения талантливых кадров из Европы Иран зовет на работу и европейских специалистов. На чемпионат мира команду вывел хорват Драган Скочич, правда, на чемпионате мира азиатов снова будет тренировать Кейруш.

У иранцев есть преимущество перед грозными соперниками в группе смерти. Речь о погодных условиях на Ближнем Востоке: команде Кейруша не привыкать к сухому климату. Самые грозные их «джокеры» — дуэт форвардов Сердар Азмун — Мехди Тареми. Первый известен в России по выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», второй же остается ведущим бомбардиром «Порту».

Источник: Reuters

США

  • Последнее участие в ЧМ: 2014 год;
  • Лучший результат на ЧМ: третье место (1930 год).

Американская сборная могла пропустить чемпионат мира из-за неровного выступления в отборочных раундах КОНКАКАФ. При Грегге Белхалтере команда попала в тройку лучших команд и опередила Коста-Рику только из-за лучшей разницы забитых мячей.

Главные звезды Штатов играют в лучших командах Европы. Полузащитник Кристиан Пулишич известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию» и «Челси», юное дарование Джованни Рейна покоряет трибуны «Сигнал Идуна Парк» (домашняя арена все той же «Боруссии»), а Сержиньо Дест пытается закрепиться в «Милане». В сборной рассчитывают и на трудяг Криса Ричардса из «Кристал Пэласа» и Кэмерона Картера-Уикерса из «Селтика», Уэстона Маккенни из «Ювентуса» и Тайлера Адамса из «Лидса». Примечательно, что возрастной диапазон игроков — 22−24 года. Главный тренер сборной Белхалтер делает ставку на юный возраст и яркий атакующий футбол.

Команда с Нового Света беспрерывно участвовала на чемпионатах мира с 1986 года. Серия прервалась 32 года спустя — американцы не прошли отбор на турнир в России. Теперь в Катар приезжает одна из самых молодых команд. Новое поколение игроков способно преподнести немало сюрпризов в группе и доставить хлопот более именитым соперникам. Особенно поднапрячься стоит Англии: ей сборная США не проигрывала в очных встречах ни в 2010 году, ни в 2014-м.

Источник: Reuters

Уэльс

  • Последнее участие в ЧМ: 1958 год;
  • Лучший результат на ЧМ: ¼ финала (1958 год).

Для сборной Уэльса выступление на чемпионате мира станет вторым в истории. Дебют валлийцев состоялся в далеком 1958 году. На том турнире в Швеции команда совершила фурор, сенсационно выйдя в четвертьфинал и уступив будущим победителям бразильцам.

Путь на ЧМ-2022 вышел у Гарета Бэйла и компании тернистым. Уэльс уступил бельгийцам первую строчку в отборочной группе и весной попал в стыки. Дубль Бэйла позволил в полуфинале турнира одолеть неуступчивую Австрию, тогда как исход финального матча с Украиной решил автогол Андрея Ярмоленко.

К слову, результат был добыт на фоне громкого скандала с Райаном Гиггзом. Легенду «Манчестер Юнайтед» отстранили от работы в сборной после нападения на двух женщин. В апреле 2021 года подготовку к отборочному циклу доверили Робу Пейджу. Именно ему после попадания на турнир Гиггз оставил пост главного тренера, сославшись на судебные разбирательства.

«Драконы» едут на чемпионат мира сверхмотивированными. В Уэльсе от своих парней ждут победы над соседями из Англии и поддержки тренера, которому грозит тюремный срок… Наконец, ЧМ в Катаре может стать последним для звездных Бэйла, Аарона Рэмзи и других творцов бронзового перформанса на Евро-2016.

Источник: Reuters

Автор: Андрей Синельщиков

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