Кто из известных футболистов пропустит чемпионат мира из-за травм

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует 20 ноября. В понедельник сборная Эквадора последней объявила состав на мировое первенство. Перед крупными международными турнирами команды часто не обходятся без потерь по причине травм игроков. ТАСС рассказывает о звездных футболистах, которые пропустят чемпионат мира.

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе

Французы объявили состав команды на чемпионат мира 10 ноября, изначально в него попал защитник ПСЖ Преснель Кимпембе. Однако 14 ноября пресс-служба Федерации футбола Франции сообщила, что игрок обороны не поможет команде из-за того, что не смог долечиться от повреждения. Ранее футболист не попал в заявку ПСЖ на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом» (2:1) из-за проблем с ахилловым сухожилием. Кимпембе закрепился в сборной Франции после победного для команды чемпионата мира 2018 года, на том турнире он сыграл один матч. Из-за повреждений защитник в текущем сезоне провел за ПСЖ только 11 встреч, не отметившись результативными действиями. Травмированного Кимпембе в составе заменит Аксель Дисаси из «Монако».

Сборная Франции сыграет в группе D с командами Австралии, Дании и Туниса.

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл

Сборная Англии поедет на чемпионат мира без защитника «Челси» Бена Чилуэлла, который пропустит турнир из-за повреждения коленного сухожилия. Он получил травму в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (2:1) 2 ноября. Позднее англичане опубликовали состав, в который Чилуэлл не попал. В текущем сезоне английский защитник провел за «Челси» 14 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Чилуэлл вызывается в сборную Англии с 2018 года, был в заявке команды на чемпионате Европы в 2021 году, но ни разу не сыграл.

Англичане сыграют в группе B с командами Ирана, США и Уэльса.

Полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо

Сборная Аргентины перед чемпионатом мира лишилась одного из важных полузащитников команды. 30 октября в матче чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао травму получил полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо, который играет в команде на правах аренды из английского «Тоттенхэма». Ло Чельсо пропустил последние четыре матча «Вильярреала», но не успел восстановиться от мышечного повреждения. Футболист вызывается в сборную Аргентины с 2017 года, вместе с командой он стал победителем Кубка Америки в 2021 году и Финалиссимы (матч, в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки) в 2022 году. В последнее время он вызывается регулярно. Ло Чельсо ездил на чемпионат мира 2018 года, но не сыграл ни в одной встрече.

Аргентинцы сыграют в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, который выступает за итальянский «Ювентус», пропустит мировое первенство в Катаре. 31 октября агент Погба Рафаэла Пимента сообщил, что игроку требуется восстановление после сентябрьской операции на колене. 9 ноября сборная Франции объявила состав на мировое первенство, в нем не оказалось Погба. Футболист вызывается в национальную команду с 2013 года и считается одним из лидеров сборной.

Сборная Франции сыграет в группе D с командами Австралии, Дании и Туниса.

Полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум

Один из лидеров сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум пропустит чемпионат мира из-за повреждения. 5 августа итальянская «Рома» до конца сезона арендовала футболиста у ПСЖ. Через 17 дней пресс-служба римского клуба сообщила, что Вейналдум получил перелом большеберцовой кости правой ноги на тренировке. Вейналдум не успел восстановиться от повреждения, из-за чего не попал в окончательную заявку сборной Нидерландов. Полузащитник вызывался в национальную команду с 2011 года, он провел 86 матчей, в которых забил 26 голов. Для Вейналдума предстоящий чемпионат мира мог стать вторым в карьере, впервые на мировом первенстве он сыграл в 2014 году. Полузащитник принимал участие в чемпионате Европы в 2021 году.

Сборная Нидерландов сыграет в группе А с командами Катара, Эквадора и Сенегала.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс

По праву главным неудачником крупных международных турниров последнего времени можно назвать полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса. Футболист из-за повреждения связок голеностопа пропустит чемпионат мира. Ройс стабильно вызывается в сборную Германии с 2011 года, за это время из-за повреждений он пропустил чемпионаты Европы в 2016 и 2021 годах, чемпионат мира 2014 года, Кубок Конфедераций — 2017. Ройс принял участие в чемпионате Европы 2012 года, когда сборная Германии заняла третье место. Не было Ройса в составе и на чемпионате мира 2014 года, когда немцы выиграли турнир. Ройс в текущем сезоне провел 12 матчей за «Боруссию» в разных турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи.

Команда Германии сыграет в группе Е со сборными Испании, Коста-Рики и Японии.

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота

Без потерь перед стартом чемпионата мира не обошлась и сборная Португалии. 16 октября травму в матче чемпионата Англии с «Манчестер Сити» получил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота, спустя два дня главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп заявил, что португалец пропустит чемпионат мира. Жота вызывается в сборную Португалии с 2019 года, принял участие в чемпионате Европы в 2021 году, забив один гол в четырех матчах на турнире. Футболист становится новой звездой в Португалии, всего в 29 играх за национальную команду он забил 10 мячей. В текущем сезоне Жота провел восемь матчей за «Ливерпуль» в разных турнирах, отдав пять результативных передач.

Сборная Португалии сыграет в группе Н с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер

Сборная Германии перед началом турнира потеряла еще одного важного футболиста — нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера. Футболист получил травму голеностопа в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против украинского «Шахтера» (4:0). 3 ноября пресс-служба германского клуба сообщила, что Вернер не поедет на мировое первенство. Форвард вызывается в сборную Германии с 2017 года и считается одним из основных игроков национальной команды. Он забивает почти в каждом втором матче за сборную Германии, всего на его счету 24 гола в 55 играх. Вернер принимал участие в Кубке Конфедераций — 2017, чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 16 матчей за «Лейпциг» в разных турнирах, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи.

Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку

Еще одной потерей в составе сборной Франции стал нападающий «Лейпцига» Кристифер Нкунку. 16 ноября пресс-служба Федерации футбола Франции сообщила, что Нкунку получил повреждение колена на тренировке, впоследствии ему было диагностировано растяжение связок. На турнире его заменит форвард германского «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани. Нкунку вызывается в сборную Франции с 2022 года, он провел за национальную команду восемь матчей, забив два гола. В текущем сезоне Нкунку провел за «Лейпциг» 23 матча, забив 17 мячей и отдав четыре результативные передачи.