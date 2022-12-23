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10:22 (мск), источник: Lenta.Ru

ФИФА отреагировала на скандал с дотронувшимся до Кубка мира поваром-мемом

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на скандал с дотронувшимся до Кубка мира турецким поваром-мемом Нусретом Гекче. Заявление организации приводит в Twitter журналист New York Times Тарик Панджа.

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В ФИФА признали, что появление повара на поле во время чествования сборной Аргентины было неправомерным. Отмечается, что Гекче не имел права держать трофей в руках.

18 декабря сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв в решающем матче команду Франции. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

После окончания финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре Гекче вышел к игрокам на поле, дотронулся до Кубка мира и несколько раз пытался уговорить капитана сборной Аргентины Лионеля Месси сделать с ним фото. Ситуация стала скандальной среди футбольных фанатов, так как по правилам трофей могут держать только чемпионы мира и главы государств.

Гекче получил известность в январе 2017 года, когда опубликованная им видеозапись приготовления стейка стала вирусной и набрала более двух миллионов просмотров за 48 часов. Зрителей привлекла необычная манера повара посыпать стейк, подняв вверх руку с щепоткой соли.

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3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
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