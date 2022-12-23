«Я просто веселюсь со всеми» Как хорватская болельщица устроила сексуальную революцию в Катаре и стала звездой Чемпионата

ЧМ-2018 подарил миру сразу несколько болельщиков-мемов: поедающих сосиски двух мужчин и женщину в кокошниках, нецензурно кричащего о любви к России бразильца, а также «самую красивую фанатку» команды-хозяйки, которая оказалась актрисой фильмов для взрослых. Спустя четыре года в Катаре колоритных персонажей на трибунах было гораздо меньше, или же они просто растворились в толпах фейковых болельщиков топ-сборных из отсутствующих на мундиале Индии и Пакистана. Тяжелую ношу по популяризации фанатского движения в Катаре на свои хрупкие плечи практически в одиночку взвалила хорватская модель Ивана Кнолль, которая на протяжении всего турнира страстно поддерживала национальную сборную в откровенных нарядах. «Лента.ру» — о болельщице, которая умудрилась выйти победительницей из дуэли с консервативным арабским миром и стала одним из символов чемпионата мира.

Вызов нравам

Все началось 23 ноября, в день первого матча сборной Хорватии на турнире. Лука Модрич и компания скатали унылую нулевую ничью с Марокко, а самой обсуждаемой персоной матча стала… Кнолль! Модель пришла на стадион в облегающем платье в пол с длинными рукавами в цветах хорватского флага. У платья даже был капюшон, покрывавший голову Иваны, но одна важная деталь наряда все же безумно разозлила местных фанатов и жителей. У платья, выглядящего сзади целомудренным, было очень глубокое декольте, которое идеально подчеркивало достоинства фигуры Кнолль.

Модель попала в объективы фото- и видеокамер, опубликовала снимки с матча в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на полмиллиона подписчиков и взорвала информационное поле. В соцсетях на дерзкую фанатку обрушился шквал критики со стороны местных жителей: ее всячески оскорбляли, призывали убираться из Катара и даже просили правоохранителей завести на нее уголовное дело. Многие девушки в такой ситуации немедленно покинули бы страну или как минимум извинились, но Кнолль выбрала иной путь. Для начала она жестко раскритиковала уровень организации турнира.

Это катастрофа. Мне жаль всех людей, которые не могут попасть на чемпионат мира из-за худшей организации турнира в истории. Мои друзья более 20 дней не могут получить Hayya Card (аналог Fan ID — прим. «Ленты.ру»), а у них есть билеты на все матчи. Мне повезло, что я могу поддержать сборную Хорватии. Понятно, почему многие не хотели ехать в Катар. Это цирк. Ивана Кнолль

После резонансного выступления в прессе Кнолль явилась на матч второго тура между сборными Хорватии и Канады в платье с менее очевидным декольте. Правда, теперь наряд был максимально коротким и не прикрывал плечи, что бросало еще более суровый вызов местным традициям. Ивана получила новую порцию хейта: комментарии к фотографиям с матча в ее Instagram разрывались от негодования арабских (и не только) мужчин и женщин. Платье Кнолль называли неуместным и обвиняли ее в неуважении к катарской культуре. Хорватской болельщице досталось даже от румынской теннисистки Андреи Пришкариу.

С каких пор футбол — это женская грудь? И не заставляйте меня начинать разговоры о выборе одежды в стране, где несколько правил являются обязательными. Женщина может быть сексуальной в разных нарядах, я вам это гарантирую. Андрея Пришакариу

Но дальше оскорблений в соцсетях и критики дело снова не пошло. Кнолль продолжала балансировать на грани, и на все следующие матчи сборной Хорватии одевалась все более откровенно. Платья сменили обтягивающие лосины и топы, больше похожие на бюстгальтеры. Неизменными оставались лишь цвета хорватского флага, в которых был выполнен каждый новый лук.

От ненависти до любви

Удивительно, но с Кнолль, кроме диванных комментаторов в сети, никто и не собирался бороться. Хорватскую фанатку продолжали пускать на матчи, та охотно позировала для фотокорреспондентов и не отказывала в селфи болельщикам, в том числе и местным. Те, кто не отваживался подойти к новоявленному секс-символу ЧМ, снимали ее издали. В сети множество фотографий мужчин и женщин в традиционных нарядах, которые смотрят на Ивану с нескрываемым восхищением. Никакого негатива офлайн, по утверждениям Кнолль, она за весь чемпионат мира так и не получила.

Я была очень удивлена и очень счастлива от того, что катарцы принимают мой стиль. Со мной фотографируются и женщины, и мужчины, и дети. Здесь много людей из других стран. Не встретила ни одной негативной реакции на мою одежду. Ивана Кнолль

По ходу первенства планеты у Кнолль брали интервью журналисты самых разных СМИ, она также побывала в прямом эфире телешоу известного британского журналиста Пирса Моргана. В том же включении участвовал местный бизнесмен Мохаммед Хасан аль-Джефаири, которого британец прямо спрашивал об отношении к нарядам Кнолль. Тот не демонстрировал в эфире никакой агрессии и лишь отметил, что не очень привык к таким перформансам. Кроме того, мужчина с улыбкой на лице предложил хорватке примерить традиционное катарское платье и выразил уверенность, что она будет в нем очень хорошо смотреться.

Кнолль в свои 30 до сих пор не замужем, благо на чемпионате мира у нее была масса возможностей наладить личную жизнь. По словам хорватки, она пользовалась огромной популярностью у местных шейхов и даже футболистов-участников турнира.

Некоторые сообщения, которые я получила в социальных сетях, были приглашениями встретиться от футболистов, играющих на чемпионате мира. Я просто веселюсь со всеми. Полагаю, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. Не хочу ни с кем здесь встречаться. Намерена заставить людей улыбаться, вот и все. Ивана Кнолль

Рассталась с Катаром Кнолль на суперпозитивной ноте. В одном из последних постов в Instagram Ивана рассыпалась в комплиментах стране, местным жителям и организаторам турнира. От жесткой обструкции, которую модель устроила принимающей стороне, не осталась и следа. Хорватка также пообещала вернуться в Катар.

Золотое дно

Кнолль, ставшая главным символом Хорватии последних недель, родилась в немецком Франкфурте 30 лет назад. В детстве Ивана с семьей вернулась на историческую родину, а после окончания школы решила посвятить жизнь модельному бизнесу. В 2016-м Кнолль завоевала титул «Мисс Хорватия», что дало ей отличное подспорье для раскрутки аккаунта в Instagram. Позже девушка завела и TikTok.

Наполнение соцсетей у Иваны стандартное: миллион откровенных фотографий и видео со всех уголков света, эротически-зазывающие танцы и рекламные посты.

Есть там и фотографии со всевозможных спортивных мероприятий. Оказывается, традицию появляться в откровенных нарядах Кнолль завела давно: похожие наряды она использовала на чемпионатах мира по футболу 2014 и 2018 годов, матчах НБА и Супербоуле-2022. Однако по-настоящему выстрелило это только в Катаре. Казалось, за такие рискованные перформансы девушку в этой мусульманской стране могли бы отправить за решетку. Но она не только на свободе, но и в зените славы.

Аккаунт Кнолль в Instagram за время ЧМ продемонстрировал взрывной рост. Теперь вместо 500 тысяч у хорватки 3,5 миллиона подписчиков. Несложно представить, как это отразилось на стоимости рекламы, а также уровне продаж вещей ее собственного бренда Knolldoll. Интересно, что на весь ассортимент, состоящий из трех позиций (слитный, раздельный купальники и мужские плавки, выполненные в цветах хорватского флага), установлена одна цена — 55 евро за штуку. Возможно, теперь Кнолль ее повысит и расширит ассортимент.

Огромный вклад в успех Иваны внесла и сборная Хорватии, которая во многом неожиданно задержалась на чемпионате мира на максимально возможное количество матчей и в итоге завоевала бронзу. Если бы команда упаковала вещи домой после групповой стадии, девушка точно бы не успела стать настолько популярной.