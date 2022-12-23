Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
26.12
Кристал Пэлас
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
26.12
Эвертон
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
26.12
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.12
Саутгемптон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Ливерпуль
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
18.12
Аргентина
Франция
П 4:2
33
17.12
Хорватия
Марокко
21
14.12
Франция
Марокко
20
13.12
Аргентина
Хорватия
30
10.12
Англия
Франция
12
10.12
Марокко
Португалия
10
6.12
Португалия
Швейцария
61
5.12
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Почти 200 тысяч французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ с Аргентиной

Французские болельщики создали интернет-петицию с требованиям переиграть финал чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Аргентины, в котором французы потерпели поражение в серии пенальти.

Аргентина
ФранцияЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Петиция создана на специальном французском сайте MesOpinions, авторы призывают к переигровке финала в связи с «продажным судейством». Петицию планируют направить на рассмотрение в Международную федерацию футбола (ФИФА). На текущий момент просьбу о переигровке финала чемпионата мира подписало более 196 тысяч человек.

Победа на чемпионате мира 2022 года в Катаре могла стать для сборной Франции второй подряд и третьей в истории. Команда Дидье Дешама отыгралась по ходу основного времени матча со счёта 0:2, переведя встречу в овертайм, где также уступала в счёте 2:3, однако вновь сумела сравнять счёт усилиями нападающего Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в финале. В серии пенальти Франция потерпела поражение 2:4.

Читайте также
Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь