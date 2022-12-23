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12:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Уехавший со скандалом с ЧМ вратарь Камеруна Онана объявил об уходе из сборной

Вратарь сборной Камеруна и миланского «Интера» Андре Онана объявил о завершении карьеры в национальной команде.

КамерунЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Всё началось в моей маленькой деревне, где с самого раннего возраста моя семья воспитывала меня в соответствии с ценностями, которые отличают камерунский народ. Я понял, что любовь к моей стране вечна и что мой долг перед ней не подлежит обсуждению.

Я помню, как мы всей семьёй смотрели матчи сборной Камеруна. И только камерунцы могут понять, что значит наблюдать за игрой “неукротимых львов”. Именно тогда я начал мечтать о том, чтобы однажды надеть футболу национальной команды. И теперь, после бесконечных часов тренировок, бесконечных поездок и великого упорства, я могу с гордостью заявить, что исполнил свою великую мечту.

Но у каждой истории, какой бы прекрасной она ни была, есть свой конец. И моя история со сборной Камеруна подошла к концу. Игроки приходят и уходят, имена мимолётны, но Камерун важнее любого человека или игрока. Камерун — вечен, как и моя любовь к национальной команде и к нашим болельщикам, которые поддерживали нас, каким бы ни был трудным момент.

Мои чувства никогда не изменятся. Моё камерунское сердце будет продолжать биться, где бы я ни был. Я всегда буду биться за то, чтобы прославлять Камерун. Я буду поддерживать сборную как фанат, так же, как это делают более 27 миллионов камерунцев. Я могу только поблагодарить всех, кто доверял мне и верил в меня», — написал Онана в своих социальных сетях.

Ранее Онана покинул расположение сборной Камеруна на чемпионате мира 2022 года после матча 1-го тура из-за конфликта с главным тренером национальной команды Ригобером Сонгом.

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