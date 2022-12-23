«Чем занимается ФИФА?» Французские чиновники в гневе из-за поступков вратаря Аргентины

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В последние дни имя вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса регулярно связывают со скандалами. Его выходки после победы на чемпионате мира стали объектом серьёзного возмущения со стороны французских чиновников, болельщиков и СМИ.

Сначала Мартинес объявил минуту молчания в память о французском нападающем Килиане Мбаппе. Аргентинец сделал это во время шумного празднования в раздевалке. Французские СМИ возмутились поведением дерзкого вратаря и напомнили, что именно Мбаппе трижды огорчил его в финальном матче.

Дальше было ещё жарче. На чемпионском параде кто-то из болельщиков кинул Мартинесу куклу-младенца с лицом Мбаппе. Вратарь от такого «подарка» не отказался и вовсю праздновал победу, держа его в руках. Аргентинские болельщики пошли ещё дальше — сожгли бутафорский гроб, на который налепили фотографию Мбаппе. А ещё в адрес француза неслись расистские оскорбления.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр недоволен пассивностью ФИФА. Чиновник призвал организацию провести расследование. «Это недостойное поведение. Чем сейчас занимается ФИФА? Спорт всегда был связан с принципами честной игры. Уважение к сопернику — важный атрибут. Тем более к тому, кто проиграл», — сказал Ле Мэр в интервью Sud Radio.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре также выразил недовольство действиями аргентинской стороны. «Я написал коллеге из Аргентинской федерации футбола, что считаю такое поведение ненормальным. Мне трудно понять подобные поступки. Всё это зашло слишком далеко. Мбаппе, в свою очередь, вёл себя образцово».

Кстати, во время серии пенальти Мартинес всячески мешал французским футболистам. В одном из эпизодов он просто взял и швырнул мяч далеко в сторону перед ударом Орельена Тчуамени, за что получил жёлтую карточку. Бывший английский футболист Крис Саттон раскритиковал Эмилиано.