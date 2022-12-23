Чемпион мира 2018 года объявил о завершении карьеры

«Футбол, я так любил тебя. Футбол, ты так много мне дал, но пришло время сказать стоп. Когда я оглядываюсь на этот долгий путь, у меня в глазах мерцают звезды. Я исполнил свои детские и мужские мечты. Я переворачиваю эту страницу сегодня с трудом, но с гордостью», — написал Матюиди в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

«Спасибо людям, которые позволили мне испытать это необычное путешествие. Спасибо моим товарищам по команде, которые стали моими друзьями, моими братьями. Спасибо тренерам, руководителям, людям высокого уровня, а также любителям футбола, волонтерам. Спасибо моей семье, которая всегда поддерживала меня. Наконец, спасибо вам, болельщики, которые всегда давали мне силы и дополнительную душу, чтобы подниматься выше. Я вас люблю. Ваш Блез», — добавил француз.