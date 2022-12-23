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19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира 2018 года объявил о завершении карьеры

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции по футболу Блез Матюиди объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.

Ювентус
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Источник: AP 2022

«Футбол, я так любил тебя. Футбол, ты так много мне дал, но пришло время сказать стоп. Когда я оглядываюсь на этот долгий путь, у меня в глазах мерцают звезды. Я исполнил свои детские и мужские мечты. Я переворачиваю эту страницу сегодня с трудом, но с гордостью», — написал Матюиди в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

«Спасибо людям, которые позволили мне испытать это необычное путешествие. Спасибо моим товарищам по команде, которые стали моими друзьями, моими братьями. Спасибо тренерам, руководителям, людям высокого уровня, а также любителям футбола, волонтерам. Спасибо моей семье, которая всегда поддерживала меня. Наконец, спасибо вам, болельщики, которые всегда давали мне силы и дополнительную душу, чтобы подниматься выше. Я вас люблю. Ваш Блез», — добавил француз.

Матюиди в составе сборной Франции стал чемпионом мира (2018) и серебряным призером чемпионата Европы (2016). На клубном уровне он выступал за французские «Труа», «Сент-Этьен», «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Ювентус». Последним его клубом был «Интер Майами». Он стал четырехкратным чемпионом Франции (с «ПСЖ») и трехкратным победителем итальянской Серии А (с «Ювентусом»).

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