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12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Роналду думал только о своих рекордах». Итоги ЧМ-2022 от Черчесова

Главный тренер «Ференцвароша» рассказал, за кого болел в Катаре, выбрал лучшего вратаря и объяснил триумф Аргентины.

Португалия
ФеренцварошЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Чемпионат мира завершён, но его итоги подводить будут ещё долго. Мы сделали это вместе со Станиславом Черчесовым, который сейчас находится на сборах со своим «Ференцварошем».

― Прошла почти неделя после финала чемпионата мира. С какими мыслями смотрели турнир?

― Смотрел без эмоций, а с профессиональной точки зрения. Наблюдал за тем, что мы можем как тренеры почерпнуть, взять. Но и победитель был интересен, конечно. Кстати, после поражения Аргентины от Саудовской Аравии я сказал, что не надо удивляться, если аргентинцы выиграют турнир. Главное, как закончил, а не как начал. На такой дистанции не может быть всё гладко. Все матчи невозможно сыграть на одинаково топовом уровне. Ни одна из команд не выиграла все матчи в группе ― это же не случайно. Аргентина ― заслуженный чемпион.

― Как наблюдали за финалом?

― Мы были на сборах, поехали в ресторан всей командой. У нас и аргентинец играет в составе, и француз. Команда разделилась, ха-ха. Я болел за Месси, потому что он был лидером команды и всё делал для неё, а не для себя.

― Работа Скалони вас удивила? Никто не подстраивался под Месси лучше него.

― Если турнир выигрываешь, значит, сделал что-то правильно. Скалони сам выступал за сборную, плюс многие футболисты этой Аргентины играли у него в молодёжке. Так что он не только к Месси подход нашёл, но и остальных знает. По ходу турнира менял состав, ведь начали в другом сочетании. Но, кстати, если брать финал, то в плане замен Дешам сработал даже лучше. Его замены усилили игру, а Скалони заменил Ди Марию ― это был звонок: «Мы обороняемся, атаковать нам не надо». Но чемпионом мира просто так не становятся. Ещё мне очень понравилось, что ни до, ни во время турнира я не слышал ни об одном скандале или остром вопросе в аргентинской команде. У кого-то были внутренние проблемы, кто-то выступал за меньшинства, путал какие-то вещи. А Аргентина сконцентрировалась на своей цели. Никакого негатива, а это архиважно. Чемпионом стала та команда, которая была ею во всех отношениях.

― Вас удивило, как плохо для Роналду прошёл этот турнир? Или всё по делу?

― В клубе у него были определённые проблемы, которые плавно перетекли в сборную. Дал интервью перед чемпионатом мира ― на такое сложно не обращать внимание. Роналду ― звезда первой величины, он это доказывает на протяжении десятилетий. Это игрок, который заставляет полюбить футбол. Но такие моменты бывают у всех. Месси сейчас чемпион мира, а четыре года назад они проиграли Хорватии 0:3, бездарно сыграли в России. Лео уже этот период прошёл. Так что не надо для Роналду всё рисовать чёрными красками. Но могу сказать, что на этом чемпионате мира он был сфокусирован на своих рекордах, думал о своих достижениях, поэтому они так рано и вылетели.

― Лучший игрок турнира ― Месси?

― Да, он стал чемпионом мира, в каждом матче стабильно играл, вносил лепту. В финале было то же самое. Что касается открытия, то, конечно, это Марокко. Но я знаю эту сборную, потому что у нас играют два марокканца ― братья Ммаэ. Очень удивились, что они не поехали на чемпионат мира, потому что эти полгода Ммаэ были очень хороши. Один цементировал оборону, а второй здорово играл в нападении. Немножко расстроились из-за этого. Марокканцы победили своих соперников командной игрой. По именам ― все футболисты играют в топовых лигах, многие в отличных клубах. Если бы они все играли во вторых дивизионах, это был бы сюрприз. Но всё равно такое выступление делает Марокко честь.

― В игре Марокко находите общие черты с вашей сборной России в 2018 году?

― Да. На собрании с командой после чемпионата мира показывал своим игрокам фрагменты из матча Испания ― Марокко, чтобы донести до них, чего в современном футболе нельзя делать. Испанцы играли поперёк. У них не было игры вперёд. И мы, и Марокко не дали им разбежаться, а попыток обострять испанцы не демонстрировали. Схожести в наших матчах есть ― мы связали соперника, марокканцы тоже сыграли вторым номером. Так что параллели есть. Другое дело, что они в полуфинал прошли, а мы по пенальти уступили.

― Говоря о вратарях, все выделяют тройку Ливакович, Боно и Мартинес. Кто на вас как на голкипера произвёл наибольшее впечатление?

― Ливаковича из всех троих я знаю лучше. Потому что он из «Динамо» Загреб, да и Хорватия в нашей отборочной группе была. Надо сказать, что прошлый сезон у него был неудачный в клубе, да и в сборной, если помните, в решающем матче в Сплите со сборной России он не играл. Так что сделал большой скачок, играл очень надёжно. Другое дело, что Мартинес и в финале доказал свою состоятельность, поэтому заслуженно получил приз лучшему вратарю.

― Его экстравагантное поведение можно понять или стоит быть скромнее после побед?

― Каждый реагирует по-своему. Стараюсь не обращать на такое внимание. Пройдёт пару дней, если он будет продолжать себя так же вести, то можно будет обсудить. Это был очень напряжённый матч, люди ведут себя по-разному. Мы же не знаем, что было до игры, во время. Думаю, пройдёт день-два, и он поймёт, что есть непозволительные вещи.

― Вопрос не по чемпионату мира, но всё равно очень важный. Кажется, что РФС принял принципиальное решение перейти в Азию. Ваше мнение на этот счёт?

― Моё мнение здесь не самое объективное. Раз собрался исполком РФС, значит, уже были обсуждения, был сбор данных. Наверное, есть информация, что путь в Европу на ближайшие годы нам заказан. Чтобы такое решение принять, надо иметь веские причины. Боюсь быть голословным.

Андрей Панков

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