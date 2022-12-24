Уругвайцы Кавани и Хименес могут быть дисквалифицированы на 6 месяцев из-за скандала на ЧМ

ФИФА проинформировала Федерацию футбола Уругвая, что у неё есть время до 9 января, чтобы представить свою версию событий. Окончательное решение Дисциплинарного комитета ФИФА будет известно не раньше конца февраля. Срок и условия дисквалификации зависят от пункта правил, который применит комитет. Варианта два: если уругвайцы получат наказание в соответствии с пунктом 12.3, то они получат дисквалификацию на 10−15 матчей национальной команды, а в случае применения пункта 12.4 игроки не смогут играть не только за сборную Уругвая, но и за свои клубы — Кавани за «Валенсию», а Хименес за «Атлетико».