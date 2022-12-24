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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-тренера Бразилии Тите ограбили и обвинили в вылете команды с чемпионата мира

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите после вылета с чемпионата мира и последующей отставки вернулся в Рио-де-Жанейро, но вместо спокойной жизни его ждало разочарование.

БразилияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает Globo, бывшего наставника «селесао» ограбили около одного из баров города, после чего обвинили в вылете команды с мундиаля.

Событие произошло около шести утра, когда Тите надеялся избавиться от преследования со стороны местных жителей. Однако внимания избежать не удалось, что в итоге вылилось в кражу: неизвестный снял цепочку с шеи бразильского тренера.

Кроме преступления вор решил также выразить своё разочарование неудовлетворительными результатами команды на турнире в Катаре, которая вылетела на стадии ¼ финала.

Напомним, сборная Бразилии не смогла продолжить выступление на чемпионате мира, уступив в четвертьфинале Хорватии в серии послематчевых пенальти — 4:2 (1:1 после овертаймов).

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Хорватия
1:1
По пенальти: 4:2Основное время: 0:0 (0:0)
Бразилия
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