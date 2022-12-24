Экс-тренера Бразилии Тите ограбили и обвинили в вылете команды с чемпионата мира

Как сообщает Globo, бывшего наставника «селесао» ограбили около одного из баров города, после чего обвинили в вылете команды с мундиаля.
Событие произошло около шести утра, когда Тите надеялся избавиться от преследования со стороны местных жителей. Однако внимания избежать не удалось, что в итоге вылилось в кражу: неизвестный снял цепочку с шеи бразильского тренера.
Кроме преступления вор решил также выразить своё разочарование неудовлетворительными результатами команды на турнире в Катаре, которая вылетела на стадии ¼ финала.
Напомним, сборная Бразилии не смогла продолжить выступление на чемпионате мира, уступив в четвертьфинале Хорватии в серии послематчевых пенальти — 4:2 (1:1 после овертаймов).