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00:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный арбитр финала ЧМ-2022: После матча сказал Мбаппе, что он выиграет еще не один кубок мира

Главный арбитр финального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 по пенальти) Шимон Марчиняк рассказал о том, как пообщался с французскими игроками после финального свистка.

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«Французы поблагодарили нас за судейство после матча. Я перекинулся парой слов с Уго Льорисом и поздоровался с Оливье Жиру, с которым у меня всегда были очень хорошие отношения. Он сказал, что это была сложная игра. Затем говорил с Мбаппе, который, вероятно, был самым эмоциональным. После того, что случилось, его не радовало звание лучшего бомбардира турнира. Я поздравил его с выступлением, сказал, что мне жаль, что он проиграл. Мы обнялись, и я сказала ему, чтобы не волновался, потому что он выиграет еще не один кубок», — приводит слова Марчиняка TVP Sport.

Мбаппе уже становился чемпионом мира в составе сборной Франции, выиграв турнир в 2018 году. Следующее мировое первенство пройдет в 2026 году в трех странах — США, Канаде и Мексике.

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3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
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