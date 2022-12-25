Главный арбитр финала ЧМ-2022: После матча сказал Мбаппе, что он выиграет еще не один кубок мира

«Французы поблагодарили нас за судейство после матча. Я перекинулся парой слов с Уго Льорисом и поздоровался с Оливье Жиру, с которым у меня всегда были очень хорошие отношения. Он сказал, что это была сложная игра. Затем говорил с Мбаппе, который, вероятно, был самым эмоциональным. После того, что случилось, его не радовало звание лучшего бомбардира турнира. Я поздравил его с выступлением, сказал, что мне жаль, что он проиграл. Мы обнялись, и я сказала ему, чтобы не волновался, потому что он выиграет еще не один кубок», — приводит слова Марчиняка TVP Sport.