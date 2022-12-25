Европейские клубы отказались от Роналду из-за скандального ухода из «МЮ» и проблем на ЧМ

Сообщается, что большую роль сыграл скандальный уход португальца из «Манчестер Юнайтед» и потеря места в основе сборной Португалии на ЧМ-2022, проходившем в Катаре.

Учитывая возраст Роналду и его высокие требования по зарплате, команды, участвующие в Лиге чемпионов, посчитали, что траты будут неоправданными даже при отсутствии необходимости платить за трансфер.

Отмечается, что Роналду получил предложение из Катара, однако вариант с саудовским «Аль-Нассром» выглядит более привлекательным.