Европейские клубы отказались от Роналду из-за скандального ухода из «МЮ» и проблем на ЧМ
Портал The Times назвал причины, по которым клубы Европы решили не подписывать Криштиану Роналду.
Портал The Times назвал причины, по которым клубы Европы решили не подписывать Криштиану Роналду.
Сообщается, что большую роль сыграл скандальный уход португальца из «Манчестер Юнайтед» и потеря места в основе сборной Португалии на ЧМ-2022, проходившем в Катаре.
Учитывая возраст Роналду и его высокие требования по зарплате, команды, участвующие в Лиге чемпионов, посчитали, что траты будут неоправданными даже при отсутствии необходимости платить за трансфер.
Отмечается, что Роналду получил предложение из Катара, однако вариант с саудовским «Аль-Нассром» выглядит более привлекательным.
Источник также сообщает, что сам Роналду предпочёл бы подписать контракт с клубом, выступающим в Лиге чемпионов. В данный момент португалец остаётся в статусе свободного агента.