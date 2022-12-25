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09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Европейские клубы отказались от Роналду из-за скандального ухода из «МЮ» и проблем на ЧМ

Портал The Times назвал причины, по которым клубы Европы решили не подписывать Криштиану Роналду.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

Сообщается, что большую роль сыграл скандальный уход португальца из «Манчестер Юнайтед» и потеря места в основе сборной Португалии на ЧМ-2022, проходившем в Катаре.

Учитывая возраст Роналду и его высокие требования по зарплате, команды, участвующие в Лиге чемпионов, посчитали, что траты будут неоправданными даже при отсутствии необходимости платить за трансфер.

Отмечается, что Роналду получил предложение из Катара, однако вариант с саудовским «Аль-Нассром» выглядит более привлекательным.

Источник также сообщает, что сам Роналду предпочёл бы подписать контракт с клубом, выступающим в Лиге чемпионов. В данный момент португалец остаётся в статусе свободного агента.

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