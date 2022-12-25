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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Голкипер сборной Украины Трубин: мне не хотелось бы вести себя как Эмилиано Мартинес

Голкипер «Шахтёра» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился мыслями о поведении вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022.

Аргентина
Украина
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Источник: AP 2022

«Личные симпатии на ЧМ? Ни за кого не болел, но турнир смотрел и увидел много интересного. С самого начала думал, что выиграет соревнования кто-нибудь из Южной Америки — Аргентина или Бразилия. Не ошибся. Рад за Месси, который доказал, что является королём футбола. Было интересно следить за работой вратарей — Мартинеса, Ливаковича, Боно. Очень хорошие серии пенальти, где каждый игрок проявлял себя как личность.

Тот же Мартинес — это совсем необычная манера поведения и отношения к сопернику. Не всем понравится, но своей команде этими жестами, провокациями помог. Однако мне действительно не хотелось бы так себя вести. Но если для команды нужна спортивная агрессия, жёсткость, неуступчивость — пожалуйста. Вратарь — последний рубеж перед воротами, ему нужно бороться до последнего», — приводит слова Трубина «Украинский футбол».

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