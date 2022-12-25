Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
26.12
Кристал Пэлас
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
26.12
Эвертон
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
26.12
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.12
Саутгемптон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Ливерпуль
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
18.12
Аргентина
Франция
П 4:2
33
17.12
Хорватия
Марокко
21
14.12
Франция
Марокко
20
13.12
Аргентина
Хорватия
30
10.12
Англия
Франция
12
10.12
Марокко
Португалия
10
6.12
Португалия
Швейцария
61
5.12
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
15:29 (мск), источник: Sports.Ru

Моуринью отказал Португалии. Он хочет отработать контракт с «Ромой»

Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Португалии.

Португалия
РомаЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Как пишет Jornal de Notícias, для Федерации футбола Португалии (FPF) Моуринью был основным вариантом на пост главного тренера, однако специалист, который сейчас работает с «Ромой», не заинтересован в работе с национальной командой — по крайней мере, в данный момент.

Срок контракта Моуринью с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Тренер намерен отработать соглашение до конца.

По данным источника, FPF не спешит с выбором нового тренера, так как следующие матчи сборная Португалии проведет лишь в марте 2023 года. Возможно, тренером национальной команды назначат Руя Жорже, который сейчас работает со сборной Португалии U21. Также на этот пост могут пригласить иностранца.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь