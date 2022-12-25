Зидан, Тухель, Почеттино и Бенитес — в числе кандидатов на пост тренера Бразилии
Стало известно, кто входит в число претендентов на пост тренера сборной Бразилии.
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Стало известно, кто входит в число претендентов на пост тренера сборной Бразилии.
По данным L'Équipe, кандидатами на должность, ставшую вакантной после ухода Тите, претендуют Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес.
Отмечается, что руководители Бразильской футбольной конфедерации (CFB) хотят видеть на посту главного тренера иностранца, у которого уже есть значимые достижения. Предпочтительным будет вариант с назначением специалиста, который сейчас находится без работы.
Ранее со сборной Бразилии связывали Карло Анчелотти, однако тренер намерен полностью отработать контракт с «Реалом», который рассчитан до 2024 года.