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12:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный аргумент за переход в Азию — фейк. «Лучше играть, чем не играть» не работает

Разбираемся, почему в официальных матчах мы увидим наши клубы и сборную еще не скоро.

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Источник: РИА "Новости"

Уже несколько дней идёт обсуждение, каким будет футбол при переходе России из европейского в азиатский регион. Судя по всему, этот разворот произойдёт достаточно быстро, и сейчас во многом решающий момент.

Уже рассуждают, какие соперники будут у российских клубов в азиатской Лиге чемпионов и насколько тяжелее там зарабатывать (намного тяжелее, потому что победитель азиатской ЛЧ получает меньше, чем команда, которая участвовала в отборе европейской ЛЧ, но даже не пробилась в группу). Только всё это станет актуальным для России далеко не сразу.

Ещё даже не сформулировано желание России перейти в АФК (Азиатскую конфедерацию футбола). Какое-то время уйдёт на рассмотрение этого запроса. А уже утверждены квоты в азиакубках для нынешних стран из АФК. Турниры стартуют в августе 2023 года, и никто не захочет уступать свои места в пользу России. Если Катару положено три путёвки в азиатскую ЛЧ, он едва ли откажется от одной. Так и в других случаях.

Источник: РИА "Новости"

Вероятно, стартовать в азиакубках получится летом не 2023-го, а 2024 года. Хотя и для этого придётся сдвигать уже сформированный рейтинг по итогам нынешнего года (именно он определяет представительство в сезоне-2024/2025). Ну окей, допустим Россия приведёт «Газпром» в качестве спонсора азиатской ЛЧ, и нам пойдут навстречу. Однако даже тогда мы, скорее всего, будем стартовать с нулевым рейтингом. Так, например, было у Казахстана, который 20 лет назад перешёл из АФК в УЕФА.

Кстати, в таблице коэффициентов УЕФА у России появляются очки, несмотря на отсутствие выступлений в еврокубках. На этот сезон нам автоматически начислили рейтинг 4,333 (самый низкий за пять лет). Судя по всему, этот коэффициент будут присуждать и дальше, пока мы остаёмся в УЕФА, но отстранены от еврокубков. Если Россия останется в УЕФА, то, вернувшись к международным матчам, будет стартовать не с последней строчки, а с середины таблицы. В Азии, по всей видимости, придётся начинать с нуля.

Таким образом, даже если Россию через полтора года допустят до азиакубков, то в местную Лигу чемпионов мы вступим не сразу. Туда по регламенту попадут представители лишь топ-12 стран Западной и Восточной конференции. Всего же в АФК 47 участников, и Россия станет 48-м. Сначала лишь чемпион будет заявлен в отборочный раунд второстепенного турнира. Всё. Больше никаких азиакубков в первый сезон. Только если Россия выбьет себе какие-то условия в ущерб другим странам, что тяжело представить.

Источник: РИА "Новости"

То есть, пока мы обратимся в АФК, пока нас утвердят, пока мы в рейтинге окажемся на нужном месте, пройдёт несколько лет. Похоже, в лучшем случае один клуб из России окажется в азиатской ЛЧ летом 2025 года. И то, если будущий чемпион России обеспечит нужный рывок в таблице в первый сезон.

Со сборными ещё более запутанная ситуация. Президент РФС Дюков уже дал понять, что на Кубок Азии — 2023 мы не попадаем (а следующий — в 2027 году). Но и отбор к ЧМ-2026 нам вовсе не гарантирован. ФИФА нас может и дальше блокировать. Собственно говоря, на геополитическом уровне ничего не изменилось, чтобы Россию допустили до чемпионата мира.

Источник: РИА "Новости"

Товарищеский матч «Краснодара» с китайским клубом «Хэбэй»

Сторонники перехода в Азию постоянно твердят: «Лучше играть, чем не играть». Это фейк. Либо заблуждение по незнанию, либо осознанный обман. Если начать разбираться, то оказывается, что нас в любом случае ждёт период без международных турниров. Реальный выбор, увы, такой: «Не играть, будучи в Европе, или не играть, будучи в Азии». И ещё неизвестно, какое «не играть» продлится дольше.

В комментариях пишут, что Россию забанили на десятки лет. Во-первых, впечатляет осведомлённость наших читателей. Я вот не настолько уверен, какие могут быть сроки. Да, весьма маловероятно, что Россию допустят к еврокубкам этим летом, а вот через два-четыре года — вполне. Тогда какой смысл уходить в Азию? Впрочем, даже если срок составит 10, 20 или 100 лет, Россию могут точно так же не допустить до чемпионатов мира. Из любой конфедерации.

Автор: Григорий Телингатер

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