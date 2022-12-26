Источник: в РФС принято решение направить письмо о намерении выхода из УЕФА

Завтра, 27 декабря, это решение, если не случится ничего экстраординарного, будет утверждено на исполкоме РФС. Письмо будет направлено уже в этом году.

При этом отмечается, что это лишь письмо о намерении выхода — по регламенту оно должно быть направлено за определенный срок до конца финансового года.

«По сути, это необходимая юридическая процедура, которая еще не обязывает нас выходить из УЕФА, но в случае чего дает возможность не ждать еще дополнительный год. Но даже после его направления будут продолжаться различные обсуждения (в том числе с европейскими футбольными чиновниками) на тему “что делать дальше”, — пишет источник.