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16:56 (мск), источник: Sport24

Источник: в РФС принято решение направить письмо о намерении выхода из УЕФА

В Российском футбольном союзе принято решение о направлении письма о намерении выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), утверждает телеграм-канал «Мутко против».

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Источник: РИА "Новости"

Завтра, 27 декабря, это решение, если не случится ничего экстраординарного, будет утверждено на исполкоме РФС. Письмо будет направлено уже в этом году.

При этом отмечается, что это лишь письмо о намерении выхода — по регламенту оно должно быть направлено за определенный срок до конца финансового года.

«По сути, это необходимая юридическая процедура, которая еще не обязывает нас выходить из УЕФА, но в случае чего дает возможность не ждать еще дополнительный год. Но даже после его направления будут продолжаться различные обсуждения (в том числе с европейскими футбольными чиновниками) на тему “что делать дальше”, — пишет источник.

На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков заявил, что окончательное решение по вопросу о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет принято 27 декабря.

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