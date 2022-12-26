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18:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: ФИФА не против участия сборной России в отборе к ЧМ-2026 при переходе в Азию

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет препятствовать участию сборной России в отборе на чемпионат мира 2026 в случае перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, сообщает «Матч ТВ».

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Источник: AFP 2022

По информации источника, этот факт может стать решающим фактором при принятии решения о переходе в другой футбольный регион.

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ранее сообщил, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято 27 декабря, в случае положительного решения РФС успеет подать документы на вступление до 31-го декабря, таким образом, сборная России сможет сыграть в квалификации мирового первенства 2026 года.

Российские клубы и сборная были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале из-за событий на Украине.

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