Источник: ФИФА не против участия сборной России в отборе к ЧМ-2026 при переходе в Азию

По информации источника, этот факт может стать решающим фактором при принятии решения о переходе в другой футбольный регион.

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ранее сообщил, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято 27 декабря, в случае положительного решения РФС успеет подать документы на вступление до 31-го декабря, таким образом, сборная России сможет сыграть в квалификации мирового первенства 2026 года.



Российские клубы и сборная были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале из-за событий на Украине.