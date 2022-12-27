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10:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Моуринью зовут сборные Португалии и Бразилии. Нужно соглашаться — так он может вернуть статус одного из лучших в мире

Ждем возвращение на топ-уровень.

Бразилия
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РомаЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Чемпионат мира — водораздел для тренеров сборных. Это выставка, по которой оценивают всю проделанную ранее работу. Потому неудивительно, что после вылета из турнира многие национальные команды меняют тренерский штаб. Сборные Бразилии и Португалии не стали исключением — даже масштаб личностей Тите и Фернанду Сантуша не спас их от расторжения контракта. Та же участь постигла Роберто Мартинеса (Бельгия), Луиса Энрике (Испания), Карлуша Кейруша (Иран) и еще целый ряд крутых специалистов.

Логичным образом череда увольнений открыла множество вакансий. И вакансий престижных. Какой тренер не мечтал бы порулить сборной Бразилии, Португалии или Испании? Проблема в том, что самых крутых спецов в национальные команды сейчас не перетащишь — клубный футбол по уровню выше турниров сборных, и маэстро типа Клоппа, Гвардиолы или Анчелотти предпочитают работать в ежедневном режиме. В национальные команды же идут в основном те, у кого не очень получилось в топ-клубах. Или кто засиделся в роли безработного.

Источник: Reuters

Жозе Моуринью не относится ни к первой, ни ко второй категории. Он уже не входит в пул лучших тренеров мира, но при этом остается весьма востребованным на клубном уровне. «Рома» — не гранд европейского футбола в полноценном смысле этого слова, но и, мягко говоря, не последняя команда Италии. Правда, результаты португальца в Вечном городе пока не впечатляют. Возглавив «Рому» в мае 2021-го, в прошлом сезоне он занял шестое место в серии А, лишь на очко обогнав нестабильную «Фиорентину» Александра Кокорина, в этом же идет седьмым. Да, в активе есть победа в новообразованной Лиге Конференций, но вряд ли это турнир, триумфом в котором стоит гордиться личности такого масштаба.

В свое время Моуринью перевернул весь европейский футбол смелыми идеями, но разговоры о том, что его методы устарели, ведутся уже лет семь — с того момента, как он был уволен из «Челси». В «МЮ» и «Тоттенхэме» Жозе не показал ничего, лишь закрепив за собой репутацию токсичной личности, при которой атмосфера в раздевалке рано или поздно накалится. Можно долго рассуждать о том, почему методы Моуринью больше не работают на топ-уровне. Чтобы не растягивать, сформулируем коротко: Жозе не в состоянии поставить ни доминирующий (никогда не был его козырем), ни прессингующий футбол. А ведь именно эти два компонента — важнейшие в современной игре.

Лучшие команды Моуринью за счет дисциплины в обороне, контратак и характера разбивали сильнейшие команды Европы, но сейчас акценты сместились. На новое поколение игроков не действует и давление Жозе через прессу — один из его любимых приемов. Теперь такие ходы не подстегивают, а угнетают футболистов. Парадоксальным образом Моуринью устарел для клубного футбола, хотя ему еще нет и 60. Но у него есть возможность вернуть себе корону — нужно уходить в сборную.

В последнюю неделю ходят слухи, что сборные Португалии и Бразилии хотят видеть Жозе на посту главного тренера. По информации Jornal de Noticias, Моуринью пока отказал португальской федерации. Логично, что тренер не хочет бросать «Рому» посреди сезона и наверняка доработает до лета (если его не уволят). Но для Португалии это не особо принципиальный момент — свой следующий матч сборная проведет только в марте, так что Жозе могут и подождать.

Для Моуринью работа в национальной команде была бы идеальным вариантом. Тут все не так зависит от деталей в постановке прессинга или подбора исключительных футболистов под уникальные задумки. Зато в сборных куда большую роль играют психология, прагматизм и умение сыграть на сильных сторонах лидеров. И в этом Жозе все еще король. Он все еще хорош в тактике для того, чтобы вносить коррективы по ходу скоротечных турниров. Он все еще прекрасный оратор, способный зарядить эмоциями и команду, и всю страну на предматчевой пресс-конференции.

Источник: Reuters

Посмотрите на тренеров финалистов ЧМ в Катаре — Скалони не изобрел велосипед, а просто нашел сочетание игроков, качественно страхующих Месси. Дешам и вовсе пересобрал коллектив из-за травм ряда лидеров. Обе эти команды запомнят надолго. А вот испанец Энрике и немец Флик, старавшиеся ставить самый прогрессивный «клубный» футбол на ЧМ, с треском провалились.

Моуринью уже давно не причисляют к числу лучших в профессии, да и последний серьезный трофей он брал в 2017-м, выиграв Лигу Европы с «МЮ». А золото чемпионата в последний раз и вовсе брал 10 лет назад, когда еще работал в «Реале». Вряд ли Жозе в ближайшее время позовут в топ-клуб, а вот топ-сборные открывают для него двери. Нужно пользоваться моментом и возвращаться под свет софитов. В этой игре Моуринью еще может показать, чего стоит. Да и мы соскучились по работе Жозе на самом высшем уровне.

Марк Бессонов

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