Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
26.12
Саутгемптон
Брайтон
13
Футбол. Зарубежный
26.12
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
03
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Ливерпуль
13
Футбол. Зарубежный
26.12
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
31
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
18.12
Аргентина
Франция
П 4:2
33
17.12
Хорватия
Марокко
21
14.12
Франция
Марокко
20
13.12
Аргентина
Хорватия
30
10.12
Англия
Франция
12
10.12
Марокко
Португалия
10
6.12
Португалия
Швейцария
61
5.12
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
14:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Филимонов: Марадона был лучше Месси. Я видел игру обоих, могу сравнивать

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился впечатлениями от ЧМ-2022.

АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Также экс-голкипер отреагировал на сравнения Лионеля Месси и Диего Марадоны. По его мнению, Марадона был более выдающимся футболистом, чем Месси.

«Смотрю, что сейчас все сравнивают Месси и Марадону. Но молодёжь видела только Лионеля, поэтому объективно сравнивать не может. Я же видел игру обоих и могу сказать, что Марадона был лучше, ярче. Месси всё-таки более зависимый, более командный игрок. Хотя, разумеется, ни в коем случае не умаляю его достоинств. Но Марадона мог сделать игру сам. В 1986 году он, можно сказать, вытащил свою сборную.

Вообще, многие из тех, с кем общаюсь, в том числе мои воспитанники, болели за Аргентину. Хотя мне футбол, который демонстрирует эта сборная, кажется достаточно прагматичным и рациональным. По большому счёту очень много матчей аргентинцы вымучили. А вот сборная Франции выглядит более сыгранной и интересной. Так что во время турнира симпатизировал французам и хотел, чтобы они снова взяли чемпионский титул», — приводит слова Филимонова «Матч ТВ».

Читайте также
Аргентина
3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
Франция
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь