Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Борнмут
20
Футбол. Зарубежный
28.12
Аяччо
Анже
Футбол. Зарубежный
28.12
Труа
Нант
Футбол. Зарубежный
28.12
Осер
Монако
Футбол. Зарубежный
28.12
Клермон Фут
Лилль
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
18.12
Аргентина
Франция
П 4:2
33
17.12
Хорватия
Марокко
21
14.12
Франция
Марокко
20
13.12
Аргентина
Хорватия
30
10.12
Англия
Франция
12
10.12
Марокко
Португалия
10
6.12
Португалия
Швейцария
61
5.12
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
21:17 (мск), источник: ТАСС

В Катаре создадут музей из комнаты, в которой во время чемпионата мира жил Месси

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Катарский университет решил создать музей в стенах комнаты студенческого кампуса, в которой во время чемпионата мира по футболу жил капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Об этом во вторник сообщает пресс-служба университета.

АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Чемпионат мира по футболу проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины.

«Катарский университет объявляет о выделении комнаты, в которой игрок сборной Аргентины Лионель Месси останавливался во время чемпионата мира по футболу в Катаре, в мини-музей», — говорится в сообщении.

Как пояснил катарской газете «Аш-Шарк» директор департамента коммуникаций и связей с общественностью университета Хитми аль-Хитми, апартаменты Месси останутся в том виде, в каком они были во время пребывания футболиста, и будут открыты для посещения. «Комната Месси превратится в небольшой музей, в котором будут хранится все его вещи, и станет наследием для студентов и будущих поколений», — сказал аль-Хитми.

Катарский университет, основанный в 1973 году как колледж, находится на северной окраине столицы страны Дохи. Там же находится и большой студенческий кампус с просторной территорией, где есть собственный футбольный стадион вместимостью 10 тыс. человек.

Месси 35 лет, на чемпионате мира в Катаре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. Вместе с национальной командой нападающий также выигрывал Кубок Америки (2021) и завоевал серебряные награды мирового первенства (2014). За сборную Аргентины Месси забил 98 голов, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На клубном уровне нападающий выступает за французский ПСЖ с лета 2021 года. С 2003 по 2021 год аргентинец играл за «Барселону», вместе с ней он десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года.

Аргентина встретила своих чемпионов
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрист: Валиевой могут запретить выступать даже в ледовых шоу
Фетисов: как минимум половина стран хотели бы соревноваться с российскими спортсменами. Но их никто не спрашивает
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь