В Катаре создадут музей из комнаты, в которой во время чемпионата мира жил Месси

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Чемпионат мира по футболу проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины.

«Катарский университет объявляет о выделении комнаты, в которой игрок сборной Аргентины Лионель Месси останавливался во время чемпионата мира по футболу в Катаре, в мини-музей», — говорится в сообщении.

Как пояснил катарской газете «Аш-Шарк» директор департамента коммуникаций и связей с общественностью университета Хитми аль-Хитми, апартаменты Месси останутся в том виде, в каком они были во время пребывания футболиста, и будут открыты для посещения. «Комната Месси превратится в небольшой музей, в котором будут хранится все его вещи, и станет наследием для студентов и будущих поколений», — сказал аль-Хитми.

Катарский университет, основанный в 1973 году как колледж, находится на северной окраине столицы страны Дохи. Там же находится и большой студенческий кампус с просторной территорией, где есть собственный футбольный стадион вместимостью 10 тыс. человек.

Месси 35 лет, на чемпионате мира в Катаре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. Вместе с национальной командой нападающий также выигрывал Кубок Америки (2021) и завоевал серебряные награды мирового первенства (2014). За сборную Аргентины Месси забил 98 голов, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На клубном уровне нападающий выступает за французский ПСЖ с лета 2021 года. С 2003 по 2021 год аргентинец играл за «Барселону», вместе с ней он десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года.