Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осер
Монако
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Клермон Фут
Лилль
Футбол. Зарубежный
17:00
Аяччо
Анже
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Труа
Нант
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Лидс
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Брест
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Страсбур
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
18.12
Аргентина
Франция
П 4:2
33
17.12
Хорватия
Марокко
21
14.12
Франция
Марокко
20
13.12
Аргентина
Хорватия
30
10.12
Англия
Франция
12
10.12
Марокко
Португалия
10
6.12
Португалия
Швейцария
61
5.12
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер сборной Японии по футболу продлил контракт до ЧМ-2026

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хадзимэ Мориясу продлил контракт и останется на посту главного тренера сборной Японии до чемпионата мира 2026 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

ЯпонияЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

На пресс-конференции в среду президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима объявил, что Мориясу останется тренером национальной сборной до следующего чемпионата мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Мориясу возглавил сборную Японии в 2018 году и вывел ее в финальную стадию мирового первенства в Катаре, где «самураи» заняли первое место в группе, обыграв команды Германии (2:1) и Испании (2:1). Японцы вылетели в ⅛ финала после поражения от хорватов в серии пенальти.

Мориясу может стать первым тренером, возглавившим сборную Японии на двух чемпионатах мира подряд.

Читайте также
Япония
1:1
По пенальти: 1:3Основное время: 1:1 (1:0)
Хорватия
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Канадский кошмар. Трагическая смерть 18-летнего хоккеиста из России
Земная женщина. Почему Туктамышева — самая близкая к народу фигуристка
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь