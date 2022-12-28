Тренер сборной Японии по футболу продлил контракт до ЧМ-2026

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

На пресс-конференции в среду президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима объявил, что Мориясу останется тренером национальной сборной до следующего чемпионата мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Мориясу возглавил сборную Японии в 2018 году и вывел ее в финальную стадию мирового первенства в Катаре, где «самураи» заняли первое место в группе, обыграв команды Германии (2:1) и Испании (2:1). Японцы вылетели в ⅛ финала после поражения от хорватов в серии пенальти.