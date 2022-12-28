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19:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван лучший арбитр чемпионата мира по футболу в Катаре

Итальянец Даниэле Орсато был назван лучшим арбитром чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sky Sport.

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Источник: Reuters

Орсато стал лауреатом международной премии имени Джулио Кампанати. По мнению жюри, проголосовавшего за итальянца, арбитр продемонстрировал безупречный уровень судейства в трех матчах турнира, на которых работал.

Орсато обслуживал три матча ЧМ-2022. Он работал на игре-открытии между Катаром и Эквадором (0:2), встрече второго тура группового этапа между Аргентиной и Мексикой (2:0) и в полуфинале между сборными Аргентины и Хорватии, завершившемся победой южноамериканской команды со счетом 3:0.

Премия имени Джулио Кампанати была учреждена после чемпионата мира в Бразилии в 2014 году в память о президенте Итальянской арбитражной ассоциации Кампанати. Награда присуждается лучшим судьям чемпионатов мира и Европы.

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