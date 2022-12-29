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13:06 (мск), источник: Sports.Ru

Кому было сложнее выиграть ЧМ? ФРГ-74 не играла с чемпионами мира, путь Аргентины-86 − мрак

Новый взгляд на историю ЧМ.

Германия
АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
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23 декабря пользователь твиттера Мауро Блас предложил интересную формулу оценки сложности победы на ЧМ. Блас оценил соперников каждого чемпиона в историческом разрезе — был ли тот на момент матча чемпионом мира или Европы, победителем Копа или Евро. Действующие победители турниров (ЧМ, Евро, Копа) — тоже отдельная категория.

Да, к способу оценки есть вопросы. Странно, например, котировать Уругвай выше других из-за победы на ЧМ-1930. Но метод в любом случае интересный — как минимум он добавляет больше контекста и деталей турнирному пути каждого чемпиона и позволяет отследить, как менялся статус некоторых сборных.

Мауро взял за стартовую точку ЧМ-1970. Считает, что «до этого сыграли недостаточно финалов».

Источник: Sports.ru

На ЧМ-1970 Бразилия сыграла с финалистом и действующим чемпионом мира в группе, прошла Уругвай (чемпион мира и победитель Копа) в полуфинале и Италию (чемпион мира и победитель Евро) в финале.

Самый легкий путь к ЧМ по такой модели — ФРГ-1974: только финалист ЧМ на втором групповом этапе.

Источник: Sports.ru
Источник: Sports.ru

Еще одно напоминание о том, насколько великим был ЧМ-1986 для Диего Марадоны.

Источник: Sports.ru

На ЧМ-1998 количество участников увеличилось с 24 до 32 — отсюда и снизилась вероятность ранней встречи с победителем ЧМ. Отдельный респект Франции — в финале победили Бразилию, которая была действующим чемпионом мира и победителем Копа.

Источник: Sports.ru
Источник: Sports.ru
Источник: Sports.ru

Дмитрий Письменский, Руслан Копылов

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