Тер Штеген: нет никого лучше Месси

«Победа на ЧМ сняла все вопросы о том, что Месси — лучший игрок в истории? Я думаю, что нет никого лучше Лео, он заслужил всё это. Он заслужил этот триумф, к которому всегда стремился. У меня никогда не было сомнений, кто лучший в истории», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.