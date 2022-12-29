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16:56 (мск), источник: Sport24

Ирина Роднина: «В 2022 году меня очаровал Лионель Месси»

Прославленная советская фигуристка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина подвела итоги уходящего 2022 года в российском и мировом спорте.

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Источник: Sport24

«Для меня самое важное в этом году — Олимпийские игры. Мы очень хорошо выступили на Олимпиаде, показали конкурентоспособность, несмотря на все сложности. Мне трудно выделить одного или даже нескольких российских спортсменов, но наши фигуристы и лыжники — гордость России. И, конечно, чемпионат мира по футболу оказал на меня впечатление в этом году. Я хоть и не футбольный человек, но Месси меня очаровал.

Хочется оценить работу развития спорта внутри страны в условиях отстранений и санкций. Мы много сделали для спортсменов, которых не допустили в этом году до соревнований: устраивали турниры, игры с дружественными странами, пытались поддерживать спортсменов в тонусе. Но, конечно, хочется верить в положительный исход с историей об отстранении наших ребят, чтобы мы смогли соревноваться с другими профессионалами на международных турнирах. Буду верить, что 2023 год подарит нам такую возможность», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

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