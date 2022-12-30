Лучшие голы в карьере Пеле

Конечно, не все голы Пеле были запечатлены на видео. Но многие из сотен мячей нападающего можно увидеть и в наши дни.
Пеле стал мировой звездой в 17 лет, когда выиграл чемпионом мира. На турнире в Швеции форвард забил шесть мячей и привел сборную к первому чемпионству в истории. Особенным вышел гол бразильца в четвертьфинале, когда Пеле ловко обыграл защитника и расстрелял вратаря.
В финале турнира юный Пеле оформил дубль. Один из голов вышел просто шикарным — будущий король футбола перекинул защитника, поразив ворота. По слухам, после этого гола нападающему аплодировал даже король Швеции, присутствовавший на игре.
Особенно Пеле удавались сольные проходы. Обыграть пятерых защитников и забить гол? Для легендарного бразильца это не было проблемой. Один из таких мячей он забил в Межконтинентальном кубке против «Бенфики» в 1962 году.
На закате карьеры бразилец поиграл в США, где продолжал много забивать. Его самым эффектным мячом за «Нью-Йорк Космос» стал гол, забитый ударом через себя в ворота «Майами Торос».
На своем последнем мундиале Пеле забил четыре мяча, а один из них стал настоящим украшением турнира. На групповом этапе бразильцы играли со сборной Румынии, которую неожиданно тяжело победили со счетом 3:2. Один из голов Пеле забил прямым ударом со штрафного.
Не самый красивый, но один из самых важных голов в карьере Пеле забил в ворота «Васко да Гамы» с пенальти. Особенным этот мяч делал тот факт, что он стал тысячным в карьере бразильца. Самое удивительное, что Пеле к тому моменту было всего 29 лет.
Всего за карьеру Пеле забил 1281 гол, если брать в расчет товарищеские матчи. Бразилец 92 раза оформлял хет-трики, 30 раз делал покер и шесть раз уходил с поля с пента-триком.