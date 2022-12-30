Исполком РФС не принял решения о переходе в Азию

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Окончательного решения о переходе в Азию сегодня принято не будет.

Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола.

На исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который проходил сегодня, 30 декабря, могли объявить о решении перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако данный вопрос был отложен уже второй раз. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил о том, что в АФК готовы принять Россию в состав участников.