Исполком РФС не принял решения о переходе в Азию
Исполком РФС принял решение создать рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию — все его плюсы и минусы.
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Исполком РФС принял решение создать рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию — все его плюсы и минусы.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Окончательного решения о переходе в Азию сегодня принято не будет.
Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола.
На исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который проходил сегодня, 30 декабря, могли объявить о решении перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако данный вопрос был отложен уже второй раз. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил о том, что в АФК готовы принять Россию в состав участников.